Κακοκαιρία “Daniel” – Λινού: Τα βακτήρια από τα νεκρά ζώα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με το νερό

Τους κινδύνους που ελλοχεύουν μετά την κακοκαιρία «Daniel» για τους κατοίκους της Θεσσαλίας και τα μέτρα προφύλαξής τους, τόνισε η καθηγήτρια επιδημιολογίας, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Η καθηγήτρια επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την υγειονομική «βόμβα» που δημιουργείται μετά τις πλημμύρες από την κακοκαιρία “Daniel” στη Θεσσαλία.

Τονίζοντας πως, ο μεγαλύτερος κίνδυνος επί του παρόντος, βρίσκεται στο νερό, επανέλαβε ότι, «θα πρέπει οι άνθρωποι να φορούν γυαλιά, μάσκες και γαλότσες», αλλά και να έχουν καλυμμένα τα χέρια τους, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με το νερό.

«Αν υπάρχει και η παραμικρή αμυχή θα εισέλθει το βακτήριο που θα δημιουργήσει λεπτοσπίρωση, που είναι σοβαρή αρρώστια», εξήγηση σχετικά.

Όσο αφορά στο πλύσιμο των ρούχων, είπε ότι, «πρέπει να πλυθούν με βραστό νερό που εκείνη την ώρα θα είναι καυτό».

«Ακόμα και να σφουγγαρίσει κάποιος, πρέπει μετά να το περάσει με απορρυπαντικό», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείσα σχετικά με τους κινδύνους που κρύβονται στο νερό, είπε πως, «το κύριο θέμα είναι τα βακτήρια που είναι μέσα στο νερό και προέρχονται από τα ούρα των νεκρών ζώων, κυρίως τρωκτικών».

«Κι αν κάποιος δει σημάδι;», ρωτήθηκε.

«Αν δει κάποιος κάποιο σημάδι να πάει αμέσως στο γιατρό. Θα μπορούσε να είναι λεπτοσπείρωση ή και χημικό, αφού υπάρχουν στο νερό πετρέλαιο και λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στον άνθρωπο και μακροχρόνιο πρόβλημα όταν περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα».

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με το πρόβλημα που θα δημιουργήσει στη γη το μολυσμένο νερό, είπε πως, «τα μικρόβια και τα νεκρά ζώα θα απορροφηθούν από το γη. Εκείνο που είναι πρόβλημα είναι οι χημικές ουσίες».

Υπογράμμισε την ψυχική παράμετρο της φυσικής καταστροφής, που είναι το ψυχολογικό κομμάτι, επισημαίνοντας ότι, άνθρωποι που έχασαν το βιος τους και παιδιά που καταστράφηκε το σχολείο τους και ζουν στο χάος, έχουν ανάγκη ψυχολογική υποστήριξη.

Τέλος, ανέφερε πως, το πρόβλημα με τα κουνούπια, θα είναι ένα θέμα που θα προκύψει τις επόμενες ημέρες.

