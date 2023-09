Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Λάρισα: Μεταφορά ζωοτροφών με ελικόπτερο από τον Στρατό

Τι ανάγκες καλείται να καλύψει ο Στρατός στους πληγέντες κτηνοτρόφους και τα επιζήσαντα ζώα.

Ζωοτροφές μετέφερε με ελικόπτερο Chinook ο Στρατός από από το Συκούριο,Λάρισας, στη Φαλάνη του ίδιου νομού.

Στελέχη των Ενόπλων δυνάμεων φόρτωσαν μεγάλα τσουβάλια με τροφές στο εσωτερικό του αεροσκάφους, το οποίο εν συνεχεία μετέβη στην Φαλάνη, περιοχή της Λάρισας, η οποία επλήγη πολύ σημαντικά από το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel.

Το πρόβλημα της σίτισης των επιζησάντων ζώων θα αποτελέσει ένα σημαντικό εμπόδιο που θα πρέπει να ξεπεράσουν οι κτηνοτρόφοι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών καθώς ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, θα πρέπει να διασφαλίσυν και τις καλύτερες εφικτές συνθήκες ανάκαψης γα το ζωικό τους κεφάλαιο.

Οι ένοπλες δυνάμεις αποφάσισαν να εξυπηρετήσουν στον τομέα αυτό, μεταφέροντάς τους ζωοτροφές για να συνεχιστεί η σίτιση των ζώων τους.

