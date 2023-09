Τοπικά Νέα

Κακοκαιρία “Daniel” - Λάρισα: Καρέ - καρέ η μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού στις Εργατικές Κατοικίες (εικόνες)

Πυροσβεστική, Ένοπλες Δυνάμεις, εθελοντές και χειριστές φορτωτών, εργάζονται για την ασφαλή περισυλλογή των εγκλωβισμένων.

Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού βρισκεται σε εξέλιξη το απόγευμα της Κυριακής στις Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης στη Λάρισα.

Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πυροσβεστικής κατευθύνονται με βάρκες μέσα στο συγκρότημα πολυκατοικιών, παραλαμβάνουν πολίτες που είχαν αποκλειστεί και στη συνέχεια τους βγάζουν σε σημεία όπου δεν υπάρχει νερό στο έδαφος.

Υπάρχει επίσης παρουσία εθελοντών που φροντίζουν για την ανακούφιση των μέχρι πρότινος εγκλωβισμένων, καθώς είναι ταλαιπωρημένοι σωματικά και ψυχολογικά.

Βοήθεια προσφέρουν και οι οδηγοί των φορτωτών, καθώς μόνο με αυτά τα βαρέα οχήματα μπορεί να γίνει η μεταφορά ανθρώπων από σημεία όπου είναι έντονη η ροή του νερού.

Επί τόπου βρίσκονται εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών.

Παρακολουθήστε μερικά από τα στιγμιότυπα της μεγάλης αυτής επιχείρησης:

Πηγή: Larissanet.gr