Υγεία - Περιβάλλον

Δίκη Πισπιρίγκου: Η ιατροδικαστής Δημακοπούλου “επιτέθηκε” στους δικαστές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστηρίζει η Ιατροδικαστής κ. Δημακοπούλου για τα αίτια θανάτου της μικρής Τζωρτζίνας.

-

Με ένα έντονο ξέσπασμα και φωνάζοντας ότι βάλλεται χωρίς λόγο, αντέδρασε η ιατροδικαστής Ουρανία Δημακοπούλου στις ερωτήσεις της Έδρας στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου σε όσα ισχυρίστηκε ως μάρτυρας ειδικών γνώσεων για το θάνατο της Τζωρτζίνας.

Η ιατροδικαστής βρέθηκε για δεύτερη μέρα σήμερα στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου, προτεινόμενη από την υπεράσπιση, δέχθηκε βροχή ερωτήσεων για τη θέση που έχει εκφράσει πως το κοριτσάκι δεν πέθανε από ισχυρή δόση κεταμίνης αλλά από υποθρεψία σε συνδυασμό με λοίμωξη του αναπνευστικού και επιληψία που προκάλεσαν ανακοπή.

Η κ. Δημοπούλου έντονα φορτισμένη κάποια στιγμή και μετά από πολλές ερωτήσεις που είχε ήδη δεχθεί, άρχισε να φωνάζει προς την Έδρα χτυπώντας τα χέρια της στο βήμα, θεωρώντας πως αμφισβητείται:

«Μ’ έχετε εδώ έξι ώρες! Μου λέτε πως δεν διαβάζω τα ιατρικά έγγραφα! Μου λέτε ότι δεν έχω γνώση… Εμένα; Που είμαι εδώ, δέχομαι απειλές για τη ζωή μου; Λέτε πως δεν έχω γνώσεις ιατρικής; Δεν αντέχω άλλο! Ποιο όφελος έχω; Βάλλομαι χωρίς λόγο. Για ποιο λόγο νομίζετε ότι ήρθα εδώ; Να υπερασπιστώ την κατηγορούμενη; Δεν έχω πάρει ούτε 1 ευρώ. Ζητώ συγνώμη άλλα έχω εξαντλήσει τα περιθώρια για αυτά που ακούγονται. Αν ο κ. Μπουζιάνης (ιατροδικαστής) είχε λάβει τον ιατρικό φάκελο του παιδιού δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Αν είχε δώσει σαφή απάντηση δεν θα ήμουν εδώ» φώναζε η κ. Δημακοπούλου.

Η πρόεδρος προσπάθησε να ηρεμήσει τη μάρτυρα λέγοντάς της, ότι δεν την εκφόβισε το δικαστήριο: «Αν είστε φορτισμένη συναισθηματικά δεν αφορά εμάς. Είμαστε εδώ για να δικάσουμε μια υπόθεση και θέλουμε να δούμε τι πραγματικά έχει συμβεί. Δεν σας κατηγορήσαμε για κάτι και δεν κατάλαβα από τι πυροδοτήθηκε όλο αυτό» της ανέφερε.

Κατά την άποψη της ιατροδικαστού, η κατάσταση της υγείας της Τζωρτζίνας όταν διακομίστηκε στο Παίδων στην Αθήνα, ήταν ήδη πολύ επιβαρυμένη καθώς είχε λοίμωξη του αναπνευστικού και ενδεχομένως είχε ήδη ξεκινήσει να έχει πνευμονικό οίδημα.

«Είχε επιληψία, είχε και λοίμωξη. Ένα παιδί σε πέντε μέρες έχει κάνει δεκατέσσερα περιστατικά. Ήδη από το προηγούμενο εικοσιτετράωρο το παιδί είχε σταδιοδρομηθεί. Πόσο άλλο να αντέξει ένα παιδί;», ανέφερε η μάρτυρας για τις ημέρες πριν πεθάνει η Τζωρτζίνα στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» στα τέλη Ιανουαρίου 2022.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: Παιδί Νηπιαγωγείου πήγε… κατά λάθος στο Δημοτικό

Κακοκαιρία Daniel – Λάρισα: Εξαφανίστηκε ΑΤΜ από πλημμυρισμένο σουπερμάρκετ

Πειραιάς – πυροβολισμοί: Νεκρός ο άντρας που δέχθηκε τα πυρά