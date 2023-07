Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου - Μπουζιάνης: Από θανατηφόρα δόση κεταμίνης ο θάνατος της Τζωρτζίνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ιατροδικατσής τόνισε πως η μοιραία δόση που σκότωσε το παιδί ελήφθη όσο ήταν ζωντανή και έτσι μεταβολίστηκε και εντοπίστηκε στις εξετάσεις που έγιναν

-

Η θανατηφόρα δόση κεταμίνης που έλαβε η Τζωρτζίνα ήταν η αιτία θανάτου της στις 29 Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Σωτήρη Μπουζιάνη, ο οποίος διενέργησε νεκροψία-νεκροτομή στο παιδί.

Ο μάρτυρας, που κλήθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής (ΥΔΕΖΙ), όπως κατέθεσε στην δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου, ένα μήνα μετά τον θάνατο του παιδιού να διενεργήσει εξετάσεις, επιβεβαίωσε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο το συμπέρασμα της έκθεσης του, ότι η Τζωρτζίνα πέθανε από ισχυρή δόση κεταμίνης. «Αιτία θανάτου είναι η κεταμίνη. Δεν διαφοροποιώ την αιτία θανάτου. Υπάρχει και δεν μπορώ να το αγνοήσω» είπε ο κ. Μπουζιάνης.

Τόνισε επίσης πως η μοιραία δόση που σκότωσε το παιδί ελήφθη όσο ήταν ζωντανή και έτσι μεταβολίστηκε και εντοπίστηκε στις εξετάσεις που έγιναν, ενώ αντίθετα οι ουσίες ροκουρόνιο και αδρεναλίνη, που χορηγήθηκαν κατά την διάρκεια ανάνηψης στο «Αγλαΐα Κυριακού» μετά την ανακοπή, δεν εντοπίστηκαν γιατί η Τζωρτζίνα ήταν ήδη νεκρή. «Οτιδήποτε δεν έχει βρεθεί, έχει δοθεί μεταθανάτια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας.

Ο ιατροδικαστής είπε στο δικαστήριο πως αρχικά, η αιτία θανάτου ήταν «απροσδιόριστη» και έτσι ζήτησε τη διενέργεια τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. «Δεν υπήρχε σαφής αιτία που να δικαιολογεί τον θάνατο. Μακροσκοπικά δεν βρήκαμε σαφή αιτία θανάτου, δεν φαινόταν κάτι» ανέφερε.

Πρόεδρος: Έχετε πει για την ουσία κεταμίνη στην έκθεση σας…

Μάρτυρας: Ναι, είναι αυτή που μου δόθηκε από τα τοξικολογικά εργαστήρια.

Πρόεδρος: Δώσατε αρχικά αιτία απροσδιόριστη για τον θάνατο της Γεωργίας Δασκαλάκη.

Μάρτυρας: Δεν υπήρχε σαφής αιτία που να δικαιολογεί τον θάνατο. Μακροσκοπικά δεν βρήκαμε σαφή αιτία θανάτου, δεν φαινόταν κάτι.

Όπως κατέθεσε ο ιατροδικαστής, στην Τζωρτζίνα βρέθηκε ποσότητα κεταμίνης η οποία είναι ίση με 6,5 χιλιοστογραμμάρια ανά ml. Εξήγησε επίσης ότι: «Αναλόγως του τρόπου χορήγησης της κεταμίνης, εξαρτάται και πόσο ταχύς θα είναι ο μεταβολισμός της. Εάν χορηγηθεί ενδοφλέβια μπορεί να μεταβολιστεί στο πρώτο λεπτό. Εάν έχει δοθεί ενδομυϊκά, διά στόματος κλπ, ανεβαίνει ο χρόνος μεταβολισμού» .

Πρόεδρος: Όταν κάποιος δεν έχει ζωτικά σημεία λειτουργεί ο μεταβολισμός;

Μάρτυρας: Όχι, οι ουσίες δεν μεταβολίζονται. Ο μεταβολισμός λειτουργεί μόνο εάν κάποιος είναι ζωντανός.

Εισαγγελέας: Αιτία θανάτου αναγράφεται θανατηφόρα δηλητηρίαση με κεταμίνη. Αυτό συνδυάζεται με άλλα ευρήματα;

Μάρτυρας: Όχι, θα το είχαμε βάλει.

Ο κ. Μπουζιάνης είπε πως λόγω της ποσότητας της κεταμίνης και επειδή η ουσία που χορηγήθηκε ήταν μεγαλύτερη από το κανονικό, δημιουργήθηκε υποξία, οξυγωνόταν δηλαδή ο οργανισμός αλλά όχι όσο έπρεπε και λόγω αυτού προέκυψε και σχετικό εύρημα στο συκώτι.

Σύνεδρος: Υπάρχει διακύμανση στον χρόνο δράσης της κεταμίνης; Διακύμανση και συμπτώματα;

Μάρτυρας: Οπωσδήποτε όταν επέρχεται γρήγορα ο θάνατος για παράδειγμα, θα είχαμε περισσότερα ευρήματα.

Σύνεδρος: Εάν έχει χορηγηθεί ενδοφλέβια στο οξύμετρο πόσο γρήγορα θα είχαμε ένδειξη;

Μάρτυρας: Μετά από 3-5 λεπτά. Πρέπει να δούμε πώς χορηγήθηκε, αν δόθηκε όλη μαζί ή σταδιακά.

Σύνεδρος (δεξιά): Ό, τι βρέθηκε στη τοξικολογική το είχε πάρει;

Μάρτυρας: Κατά τη διάρκεια της ανάνηψης δεν μεταβολίζεται ό,τι δοθεί.

Σύνεδρος: Ποιος ο λόγος που δεν βρέθηκε το ροκουρόνιο και η αδρεναλίνη; Ό,τι δίνεται κατά τη διάρκεια της ανάνηψης δεν μεταβολίζεται;

Μάρτυρας: Ο,τιδήποτε δεν έχει βρεθεί έχει δοθεί μεταθανάτια.

Σύνεδρος: Εάν η καρδιά έχει μόνο ηλεκτρικό σήμα θα μεταβόλιζε;

Μάρτυρας: Όχι.

Δημήτρης Γεωργακόπουλος, συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας: Εάν είχε δοθεί κεταμίνη από την γαστροστομία θα υπήρχε υπόλειμμα στο στομάχι;

Μάρτυρας: Πιθανότατα ναι.

Δημήτρης Γεωργακόπουλος: Ο χρόνος μεταβολισμού πώς συνδέεται με τον χρόνο πλήρους αποβολής από τον οργανισμό;

Μάρτυρας: Νομίζω ότι η κεταμίνη μετά από τρεις ώρες δεν ανιχνεύεται.



Σχετικά με την καρδιά του παιδιού, ο ιατροδικαστής κατέθεσε πως ζυγίστηκε πριν μπει στη φορμόλη και είχε βάρος 47 γραμμάρια.

Αλέξης Κούγιας: Τι προσδόκιμο ζωής είχε αυτό το παιδί με αυτή την καρδιά; Θα μπορούσε να καταλήξει με καρδιά 47 γραμμάρια σε συνδυασμό με επιληπτικό επεισόδιο;

Μάρτυρας: Θα μπορούσε, αλλά δεν μπορώ να προσδιορίσω πότε.

Η υπεράσπιση της κατηγορουμένης τόνισε στο δικαστήριο κατά την εξέταση του μάρτυρα ότι η θέση της είναι πως «το παιδί ζούσε και κατά τη διάρκεια της ανάνηψης του έδωσαν κεταμίνη και πέθανε από ανακοπή».

Ο κ. Κούγιας υπέβαλε ερωτήσεις στον μάρτυρα θέλοντας να καταδείξει πως η μικρή Τζωρτζίνα ήταν ζωντανή κατά την ανάνηψη, επικαλούμενος οίδημα που εντοπίστηκε στο λαιμό του παιδιού και υποστηρίζοντας πως η κεταμίνη χορηγήθηκε από τους ιατρούς είτε κατά λάθος είτε για να τη διασωληνώσουν.

Αλέξης Κούγιας: Σε νεκρό σώμα μπορεί να καταγραφεί οποιαδήποτε κάκωση, οίδημα, εκχύμωση;

Μάρτυρας: Οτιδήποτε καταγραφεί θα καταλάβουμε πότε έχει γίνει.

Αλέξης Κούγιας: Σε νεκρό άνθρωπο μπορεί κάποιος να προκαλέσει οτιδήποτε έχει σχέση με ροή αίματος; Να έχει καταγραφεί οίδημα πχ σε κάποιον που είναι νεκρός 15 λεπτά;

Μάρτυρας: Όχι, δεν μπορεί είτε οίδημα ή εξαργύρωση. Αυτά είναι μόνο εν ζωή.

Αλέξης Κούγιας: Ποιος ο λόγος που παραγγέλθηκαν εξετάσεις; Ποιος επικοινώνησε μαζί σας;

Μάρτυρας: Μιλούσα με ΥΔΕΖΙ, το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής. Αρχικά η πρώτη παραγγελία ήταν από το τμήμα Αμπελοκήπων.

Αλέξης Κούγιας: Είναι συνηθισμένο να παρεμβαίνει η ΥΔΕΖΙ;

Μάρτυρας: Δεν μου έχει τύχει ξανά.

Αλέξης Κούγιας: Πόσες ημέρες μετά παρενέβη η ΥΔΕΖΙ;

Μάρτυρας: Στις 22 Φεβρουαρίου 2022, μου ήρθε η παραγγελία.

Αλ. Κούγιας: Θυμάστε εάν τότε υπήρχαν εκπομπές που έλεγαν πως υπάρχει μία μάνα που σκότωσε τρία παιδιά;

Μάρτυρας: Όλοι τις έβλεπαν.

Αλέξης Κούγιας: Σας ανέφεραν ποτέ πως υποπτεύονται ότι η κατηγορουμένη έχει αφαιρέσει ζωές άλλων δύο παιδιών;

Μάρτυρας: Όχι.

Αλέξης Κούγιας: Πώς σχολιάζετε τον ισχυρισμό του κ. Παπαγιάννη (Ωνάσειο) ότι μπήκε βηματοδότης επειδή το ζήτησαν γονείς; Έχει ακούσει ξανά να μπαίνει βηματοδότης επειδή οι γονείς το ζητούν;

Μάρτυρας: Αλίμονο εάν οι θεράποντες ιατροί λειτουργούν με το τι θα πουν γονείς.

Αλέξης Κούγιας: Θα έπρεπε η ταχυκαρδία να είχε καταγραφεί στο βηματοδότη;

Μάρτυρας: Ναι.

Αλ. Κούγιας: Έχετε καμία αμφιβολία πως χρησιμοποιήθηκε απιδινωτής στην ΚΑΡΠΑ;

Μάρτυρας: Όχι.

Αλ. Κούγιας: Η νοσηλεύτρια που λέει ότι δεν χρησιμοποιήθηκε λέει αλήθεια ή ψέματα;

Μάρτυρας: Στην προκειμένη περίπτωση, ψέματα.

Αλέξης Κούγιας: Λέτε η ουσία (σ.σ. κεταμίνη) αυτή δεν έχει χορηγηθεί στη Δασκαλάκη Γεωργία σύμφωνα με τον ιατρικό φάκελο. Που βασιστήκατε να δώσετε αυτή την απάντηση;

Μάρτυρας: Απευθύνθηκα στον κ. Θεοδώρου από ΥΔΕΖΙ, και μου έστειλε χαρτί που υπέγραφε η κυρία Μαυρίκου ( σ.σ. ιατρός Αγλαΐα Κυριακού). Σε αυτά τα φάρμακα που μας έγραψε, δεν υπάρχει κεταμίνη.

Αλέξης Κούγιας: Εγώ κι όλοι, είχαμε μείνει με εντύπωση πως κεταμίνη είναι εξωνοσοκομειακό φάρμακο. Τώρα θα την εντάσσατε στα ενδονοσοκομειακά φάρμακα;

Μάρτυρας: Όταν εγώ έκανα την ερώτηση δεν γνώριζα ότι θα μου στείλει χαρτί και μέσα δεν θα υπάρχει κεταμίνη. Στο χαρτί που μου έστειλε η κυρία Μαυρίκου γράφει φαρμακευτική αγωγή νοσοκομείου.

Αλέξης Κούγιας: Εάν γνωρίζατε πως το παιδί έχει διασωλωνηθεί θα σας παραξένευε κεταμίνη;

Μάρτυρας: Δεν θα με παραξένευε εφόσον ήξερα ότι έχει διασωληνωθεί. Θα σκεφτόμουν πως ίσως έχει χορηγηθεί και κεταμίνη.

Ο μάρτυρας απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις του κ. Κούγια είπε πως «εάν το παιδί ήταν νεκρό δεν χρειαζόταν να διασωληνωθεί».

Αλέξης Κούγιας: Εάν σας ενημέρωναν για τη διαδικασία διασωλήνωσης, θα ζητούσατε εάν, μεταξύ των φαρμάκων του σάκου αναζωογόνησης, περιλαμβάνεται και κεταμίνη;

Μάρτυρας: Βεβαίως.

Αλέξης Κούγιας: Θα αποκλείατε μέχρι τις 14:28 να έχει οποιαδήποτε εμπλοκή η μητέρα;

Μάρτυρας: Βεβαίως.

Αλέξης Κούγιας: Στις 14:28 παύει να έχει επαφή με το παιδί η κατηγορούμενη, πότε χορηγήθηκε κεταμίνη;

Μάρτυρας: Δεν είναι τόσο εύκολη ερώτηση…από το διάστημα στις 14:28 ή 14:25 και μετά, θα έβαζα και το στάδιο της διασωλήνωσης καθώς βρέθηκε ζωτική αντίδραση.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαξίμου για Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: προς όφελος των δύο χωρών το θετικό κλίμα

Ο Μπόρις Τζόνσον έγινε πατέρας για 8η φορά

Μις Ολλανδία: για πρώτη φορά τρανς μοντέλο κατακτά τον τίτλο (εικόνες)