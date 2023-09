Κόσμος

Πρόεδρος Κροατίας: Ο Μιχάλης Κατσούρης πέθανε γιατί αρνήθηκε πρώτες βοήθειες

Τι ευθύνες επιρρίπτει στην Ελληνική κυβέρνηση και πώς εκμεταλλεύεται το συμβάν για προεκλογική αντιπαράθεση.

Σε αβάσιμες και προκλητικές δηλώσεις για τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη στο πλαίσιο ακραίας οπαδικής βίας τον Αύγουστο στη Νέα Φιλαδέλφεια, προέβη ο Κροάτης πρόεδρος Ζόραν Μιλάνοβιτς κατά την επίσημη επίσκεψή του σε κροατική επαρχία. Ο κ. Μιλάνοβιτς καταλόγισε στην ελληνική κυβέρνηση κακές συνθήκες κράτησης των κροατών χούλιγκανς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και ισχυρίστηκε πως το νερό στις ελληνικές φυλακές δεν είναι πόσιμο, ενώ εντέλει ανέφερε και πως ο άτυχος Μιχάλης έχασε τη ζωή του επειδή αρνήθηκε να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ένας Έλληνας έχασε τη ζωή του, προφανώς επειδή αρνήθηκε τις πρώτες βοήθειες που θα λάμβανε, αλλά δεν ήθελε γιατί φοβόταν μην καταλήξει στη φυλακή. Και ο άνδρας αυτός αιμορραγούσε μέχρι θανάτου. Ποιος τον τραυμάτισε; Δεν έχουμε ιδέα».

Ο κ. Μιλάνοβιτς φαίνεται να προωθεί το θέμα για προεκλογικούς λόγους, καθώς στη χώρα υπάρχει σαφής πολιτική απόσταση ανάμεσα στον σοσιαλδημοκράτη πρόεδρο Μιλάνοβιτς στην κεντροδεξιά κυβέρνηση ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τον Ιούλιο 2024. Έτσι οι δηλώσεις Μιλάνοβιτς αμφισβητήθηκαν ανοιχτά εκ μέρους του υπουργού Εξωτερικών Γκόρνταν Γκρλιτς-Ράντμαν: «Η κροατική κυβέρνηση κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να είναι ασφαλείς οι Κροάτες πολίτες, που κρατούνται στην Ελλάδα για να ολοκληρωθούν οι έρευνες, και όσοι εμπλέκονται σε πλημμεληματικές πράξεις να απελαθούν στην πατρίδα τους, ενώ ο πρόεδρος της χώρας θέτει σε κίνδυνο την κατάστασή τους με τη συμπεριφορά του».

