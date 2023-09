Υγεία - Περιβάλλον

“Daniel” - Αγαπηδάκη: Εκατοντάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας, υποψίες για λεπτοσπείρωση

"Θερίζουν" οι λοιμώξεις του αναπνευστικού και η γαστρεντερίτιδα στις πλημμυρόπληκτες περιοχές. υποψίες για κρούσματα λεπτοσπείρωσης.

Στοιχεία για τη δημόσια υγεία στις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές έδωσε κατά την ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ενημέρωσε επίσης πως σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Πολιτική Προστασία συνεχίζεται η διανομή εξοπλισμού προστασίας στους κατοίκους χωριών της Καρδίτσας, δηλαδή γαλότσες, μάσκες και γάντια. Πρόκειται για την τρίτη διανομή που γίνεται. Σχετικά με θέματα υγείας, η κυρία Αγαπηδάκη είπε ότι στις 26 δομές υγείας του ΕΣΥ προσήλθαν 1.429 άτομα το τελευταίο 24ωρο. Αναφέρονται 62 νέα κρούσματα λοίμωξης του αναπνευστικού και 51 νέα κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Συνολικά έχουν διαγνωστεί 181 κρούσματα γαστρεντερίτιδας και 187 κρούσματα λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού. Σχετικά με τις νοσηλείες, υπάρχουν 3 επιπλέον για γαστρεντερίτιδα και 7 για λοίμωξη του αναπνευστικού. Συνολικά νοσηλεύονται 12 άτομα με γαστρεντερίτιδα και 15 με λοίμωξη του αναπνευστικού. Η αναπληρώτρια υπουργός ανέφερε επίσης ότι στο νοσοκομείο Λάρισας ελέγχονται δύο ύποπτα περιστατικά λεπτοσπείρωσης. Ο πρώτος έλεγχος ήταν αρνητικός. Σχετικά με τα κουνούπια, είπε ότι αύριο θα υπάρχουν αποτελέσματα από τις παγίδες ενώ ο έλεγχος για προνύμφες ήταν αρνητικός. Η κυρία Αγαπηδάκη απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας και να περιμένουν τα μηχανήματα και τα συνεργεία που θα συνδράμουν στον καθαρισμό από τις λάσπες. Τέλος, έκανε λόγο για ανυπολόγιστες ζημιές αλλά έδωσε έμφαση σε θέματα δημόσιας υγείας λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα φύγω από την περιοχή αν δεν βεβαιωθώ ότι όλοι είναι υγιείς».