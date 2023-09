Οικονομία

“Daniel” - Τριαντόπουλος: Καταβλήθηκαν βοηθήματα σε χιλιάδες νοικοκυριά

Τι ανέφερε ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την πορεία των αιτήσεων από πληγέντες και την ταχύτητα της πίστωσης αποζημιώσεων.

Στις 9.864 οριστικοποιημένες και 3.990 προσωρινές ανέρχονται οι αιτήσεις που έχουν γίνει στην πλατφόρμα πρώτης αρωγής arogi.gov.gr η οποία περιλαμβάνει πλέον όλες τις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες όπως ενημέρωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης για την οικοσκευή και για τις πρώτες ανάγκες, ύψους 6.600 ευρώ για κάθε νοικοκυριό με κύρια κατοικία.

«Συγκεκριμένα, σήμερα καταβλήθηκαν 25,6 εκατ. ευρώ σε 4.470 νοικοκυριά των περιοχών που επλήγησαν ολικά και σημαντικά από το ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο. Μια καταβολή μέσα σε λίγες ημέρες, που δεν έχει καμία σχέση με ότι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Μια καταβολή αναγκαία, φυσικά, για πολίτες και νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Περισσότερα, λοιπόν, από 25 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν αυτόματα, χωρίς να έχει προηγηθεί αυτοψία ή δήλωση στην πλατφόρμα. Αυτοψίες θα ακολουθήσουν.

Καταβλήθηκαν, μετά από ένα δύσκολο έργο διασταυρώσεων από τα στελέχη της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με τα στελέχη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Καταβλήθηκαν, σε όσους δικαιούχους προέκυψαν από αυτό το έργο διασταυρώσεων» επεσήμανε ο κ. Τριαντόπουλος και προσέθεσε ότι δεν έχουν καταβληθεί σε όλους τους κατοίκους των περιοχών αυτών, αλλά σε όσους προέκυψαν μετά τη διαδικασία διασταυρώσεων και ελέγχων των στοιχείων, καθώς εντοπίστηκαν ελλείψεις στα δηλωθέντα στοιχεία από τους κατοίκους, αλλά ακόμα και απουσία δηλωθέντος IBAN στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ από τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Για αυτό το λόγο η ΑΑΔΕ, από χτες, όπως είπε ο υφυπουργός έχει ενεργοποιήσει ειδικά γραφεία σε κάθε ΔΟΥ για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των πολιτών για την πλατφόρμα της πρώτης αρωγής.

Παράλληλα, προχωρούν και οι αυτοψίες και καταγραφές από τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής με εντατικούς ρυθμούς, είπε επίσης ο κ. Τριαντόπουλος, προσθέτοντας παράλληλα ότι ήδη με την ολοκλήρωση του σημερινού έργου των κλιμακίων, θα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 8.500 αυτοψίες σε κάθε γωνιά των περιοχών που επλήγησαν.

