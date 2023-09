Οικονομία

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Παραιτήθηκε η Αθηνά Χατζηπέτρου

Τι αναφέρεται για την πορεία της ΕΑΤ τα τελευταία χρόνια, την παράιτηση της κ. Χατζηπέτρου και το πρόσωπο που καταλαμβάνει την θέση της.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, "Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης έκανε αποδεκτή την παραίτηση της Διευθύνουσας Συμβούλου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε, κας Αθηνάς Χατζηπέτρου και την ευχαρίστησε για τη συμβολή της στην επίτευξη των στόχων της Τράπεζας.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μετέβαλε το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας της, αποδεικνύοντας την ευελιξία και την ικανότητά της να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις και συγκυρίες. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της πανδημίας όπου επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά και στήριξε την αγορά με σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Τράπεζα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και τραπεζικού συστήματος και δημιουργεί σημαντικά νέα χρηματοδοτικά προϊόντα, διευκολύνοντας, παράλληλα, την πρόσβαση αυτών των επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι σημαντικός αρωγός της Πολιτείας για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου με αναπτυξιακή δυναμική και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της Κυβέρνησης.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ζαββός ορίζεται και στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας".

