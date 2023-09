Κοινωνία

Απάτη με μεγάλη λεία από “αστυνομικούς” και “γιατρούς”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποια μέθοδο εξαπάτησαν πολλούς ανυποψίαστους ανθρώπους ανά την Ελλάδα και απέσπασαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, δολάρια, αλλά και χρυσό.

-

Εξιχνιάσθηκαν έπειτα από επιστάμενες έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας, επτά υποθέσεις απατών εκ των οποίων έξι τετελεσμένες και μία σε απόπειρα, που διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 25-07-2023 έως 13-09-2023 σε βάρος ηλικιωμένων κυρίως ημεδαπών, σε περιοχές της Λάρισας, του Βόλου, της Καβάλας, της Λαμίας, της Αλεξανδρούπολης, της Κομοτηνής και των Ιωαννίνων.

Συγκεκριμένα όπως αναφέριε η σχετική αστυνομική ανακοίνωση. "Την 14-9-2023 τις πρώτες πρωινές ώρες στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Προμαχώνα, συνελήφθη από τους ανωτέρω αστυνομικούς με την συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Προμαχώνα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, μία αλλοδαπή, η οποία οδηγώντας Ι.Χ.Ε αυτοκίνητό μετέβη στο εν λόγω Σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσει έξοδο από την χώρα και σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης. Η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς της που αναζητούνται.

Ειδικότερα, ύστερα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα που διεξήχθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας σε συνεργασία με αστυνομικούς των Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας Λάρισας, Βόλου, Λαμίας, Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων και του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής, εξακριβώθηκε ότι είχε συσταθεί από τους δράστες εγκληματική οργάνωση και ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία, εξαπατούσαν ηλικιωμένα κυρίως άτομα, παραθέτοντάς τους ψευδή γεγονότα ως αληθή, με σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφελος.

Συγκεκριμένα οι δράστες, καλούσαν τηλεφωνικά τους παθόντες προσποιούμενοι τους αστυνομικούς ή τους ιατρούς νοσοκομείων και με πρόσχημα ότι προτίθενται να υποθάλψουν συγγενικό τους πρόσωπο το οποίο έχει προκαλέσει θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα ή ότι συγγενικό τους πρόσωπο έχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης αντίστοιχα, απαιτούσαν χρηματικά ποσά και τιμαλφή για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ακολούθως, αφού κατάφερναν να πείσουν τους παθόντες, μετέβαινε η παραπάνω δράστιδα στις οικίες τους όπου και παραλάμβανε τα συμφωνηθέντα.

Από τη μέχρι στιγμής αστυνομική έρευνα, εξακριβώθηκε ότι κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, η δράστιδα ενεργώντας από κοινού με άγνωστους συνεργούς της στις προαναφερόμενες περιοχές, διέπραξαν 6 τετελεσμένες απάτες και μία σε απόπειρα, ενώ από την εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει συνολικά τα χρηματικά ποσά των 114.100 ευρώ και 32.000 δολαρίων Η.Π.Α, τιμαλφή και 55 χρυσές λίρες.

Κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων και δύο κινητά τηλέφωνα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, συνεχίζονται από το Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας, για την ταυτοποίηση των συνεργών της και την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων".

Ειδήσεις σήμερα:

Τransfermarkt για Super League: η αξία, οι ξένοι και οι “ηλικιωμένοι” παίκτες στο πρωτάθλημα

Κακοκαιρία “Daniel” - Εθνική Οδός: Άνοιγμα με περιορισμούς στην κυκλοφορία

Γείτονας σκότωσε αδερφάκια 5 και 6 ετών γιατί έπαιζαν μπροστά στο σπίτι του