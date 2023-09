Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “Τεχνίτες” έκλεβαν μεγάλα ποσά από σπίτια

Πώς οι επιτήδειοι εξαπατούσαν ηλικιωμένους και κατάφερναν να αποσπάσουν μεγάλη λεία.

Εξιχνιάστηκαν δύο κλοπές που διέπραξαν επιτήδειοι στο ευρύτερο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόσχημα τη διενέργεια τεχνικών εργασιών στα σπίτια των θυμάτων τους.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν τρεις άνδρες (ημεδαποί) με τη λεία τους στο σύνολο να περιλαμβάνει χρήματα, χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., τα περιστατικά καταγγέλθηκαν το διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 2022.

Πιο ειδικά, η πρώτη περίπτωση αφορά δύο 38χρονους που, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας ρεύματος, αφαίρεσαν από 86χρονη 15.000 ευρώ, ενώ η δεύτερη 39χρονο υποτιθέμενο συντηρητή ανελκυστήρα, που απέσπασε από 77χρονη 420 ευρώ, 30 λίρες και κοσμήματα. Και στις δύο περιπτώσεις οι δράστες είχαν συνεργούς, που αναζητούνται.

