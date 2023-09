Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλία - Ιός Δυτικού Νείλου: Φόβοι για έξαρση κρουσμάτων μετά τις πλημμύρες (χάρτες)

"Στο κόκκινο" βρίσκονται μεγάλες περιοχές που επλήγησαναπό πλημμύρες, όσον αφορά τον κίνδυνο υπερπληθυσμού κουνουπιών.

Ο κίνδυνος ανάπτυξης λοιμωδών ασθενειών στη Θεσσαλία, περιλαμβάνει και τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς σύμφωνα με τα δεδομένα του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο πληθυσμός των κουνουπιών αυξάνεται αρκετά εξαιτίας του μεγάλου όγκου στάσιμου νερού.

Ο όγκος του νερού που παραμένει στις πλημμυρικές περιοχές είναι ιδανικό περιβάλλον για την επώαση και τον πολλαπλασιασμό του κοινού κουνουπιού, που μεταφέρει τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Στους δύο χάρτες που εμφανίζονται, o ένας καταγράφει την εκτίμηση κινδύνου πριν τις πλημμύρες, ενώ ο δεύτερος είναι επικαιροποιμένος, λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα μετά την πλημμύρα. Το 25% του συνόλου της Θεσσαλίας – και οι 4 νομοί – βρίσκονται στην υψηλή (κόκκινη) κατηγορία κινδύνου. Στις περιοχές με το πορτοκαλί και κόκκινο αναμένεται τουλάχιστον διπλασιασμός του πληθυσμού των κουνουπιών.

Εκτός κινδύνου παραμένουν τα μεγάλα υψόμετρα (μπλε – πράσινο χρώμα). Η εκτίμηση υψηλού κινδύνου αφορά, όπως φαίνεται από το χάρτη, μεγάλα αστικά κέντρα της Θεσσαλίας όπως η Λάρισα, περιοχές κοντά στο Βόλο και τις κωμοπόλεις, Ελασσόνα, Τύρναβο, πόλεις δηλαδή οι οποίες πριν την πλημμύρα αντιμετώπιζαν χαμηλό κίνδυνο από υπερπληθυσμό κουνουπιών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι χάρτες κινδύνου εκδίδονται από το πρόγραμμα EYWA του Αστεροσκοπείου Αθηνών εδώ και δύο χρόνια και κοινοποιούνται στις υγειονομικές περιφέρειες και στις τοπικές αρχές, προκειμένου να προχωρήσουν εγκαίρως σε λήψη μέτρων όπως είναι οι ψεκασμοί. Αλλά και προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες, να λάβουν και αυτοί ατομικά προστατευτικά μέτρα, όπως το να φορούν μακριά ρούχα και να κάνουν χρήση εντομοαπωθητικών.

