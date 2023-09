Πολιτική

ΔΕΘ - Ανδρουλάκης: Το “επιτελικό κράτος” του κ. Μητσοτάκη δεν μπορει να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στην ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ για την φονική κακοκαιρία και την διαχείριση της

«Είναι πλέον σαφές ότι οι προκλήσεις της νέας εποχής δεν είναι προ των πυλών, είναι εδώ, τις ζούμε και μας δοκιμάζουν. Δυστυχώς, όμως, το κράτος φαίνεται ανέτοιμο. Λες και δεν μας έμαθαν τίποτα η οικονομική, η πανδημική, η ενεργειακή και η κλιματική κρίση. Η ανθεκτικότητα, η πρόληψη, η προετοιμασία, παραμένουν για πολλούς άγνωστες» λέξεις, επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία στου στο συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης", στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 87η ΔΕΘ.

«Το φετινό καλοκαίρι έγινε πλέον κατανοητό σε όλους ότι το σύστημα νομής της εξουσίας, που ο κ. Μητσοτάκης συχνά ονομάζει «επιτελικό κράτος», αποδείχθηκε ανίκανο να εκσυγχρονίσει τις δομές του και να επιτελέσει ένα από τα βασικότερα καθήκοντά του, την εγγύηση της ασφάλειας των πολιτών», είπε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε: «Γιατί για εμάς η ασφάλεια είναι η πολιτική προστασία. Να μην είναι η χώρα έρμαιο των πυρκαγιών κάθε καλοκαίρι και να μην σπαταλούνται χρήματα σε αντιπλημμυρικά έργα αμφιβόλου ποιότητας. Να μην φοβόμαστε ότι θα βουλιάξουμε στις πόλεις και στα χωριά μας. Ότι θα χαθεί σε μια στιγμή, κάτω από ακραία φαινόμενα, ό,τι μοχθήσαμε για μια ζωή. Ασφάλεια είναι η πρόσβαση του πολίτη σε ένα ποιοτικό και δωρεάν σύστημα δημόσιας υγείας. Όχι οι λίστες της ντροπής για ένα χειρουργείο, ούτε ένα ΕΚΑΒ υποστελεχωμένο. Ασφάλεια είναι ένα κοινωνικό κράτος ασπίδα για τους πιο αδύναμους, που δεν κρατά τους πολίτες σε ομηρία με τα pass κάθε είδους. Είναι η προστασία του εργαζόμενου, η διαβίωση με αξιοπρέπεια. Aσφάλεια για εμάς είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο σεβασμός της διαφορετικότητας. Ασφάλεια είναι η παρουσία του Κράτους δίπλα στον πολίτη για να τον προστατεύσει. Θέλω να ανλογιστούμε ξανά: Η αποτρόπαια δολοφονία του Αντώνη Καρυώτη στο λιμάνι του Πειραιά θα είχε αποτραπεί αν το Λιμενικό ήταν εκεί - όπως όφειλε; Αν το κράτος έκανε καλά τη δουλειά του, οι ακροδεξιοί Κροάτες χούλιγκαν δεν θα εισέβαλαν ανενόχλητοι στη χώρα και δεν θα δολοφονούσαν τον Μιχάλη Κατσούρη στο κέντρο της Αθήνας. Η τραγωδία στα Τέμπη θα είχε αποτραπεί αν τα "γαλάζια παιδιά" των διορισμένων διοικήσεων στον ΟΣΕ δεν έδιναν αλλεπάλληλες παρατάσεις στη σύμβαση 717, αφήνοντας τα τρένα να κινούνται στα τυφλά. Η καμένη Δαδιά, αυτό το σπάνιο οικοσύστημα σε όλη την Ευρώπη, η καμένη Πάρνηθα, η καμένη Ρόδος αποκάλυψαν την αποτυχία του κράτους να εγγυηθεί την προστασία του περιβάλλοντος και ένα βιώσιμο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Οι πλημμύρες της περασμένης εβδομάδας στη Θεσσαλία αποκάλυψαν με τραγικό τρόπο ότι πέρα από την επικοινωνιακή διαχείριση,το "επιτελικό» κράτος" είναι ανίκανο να κάνει το οτιδήποτε άλλο. Ο "Βασιλιάς πλέον είναι γυμνός"» επεσήμανε!

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «μετέφρασε το αποτέλεσμα των εκλογών ως λευκή επιταγή», αλλά παρατήρησε πως «ο λαός δεν δίνει λευκές επιταγές» και σημείωσε: «Ο κ. Μητσοτάκης προπαγάνδισε ένα παρωχημένο, αναξιοκρατικό και διεφθαρμένο μοντέλο διακυβέρνησης, δηλαδή τη συγκέντρωση όλων των εξουσιών στο Μαξίμου, ως τη συνταγή για να λύνονται όλα τα προβλήματα. Μοίρασε τα υπουργεία σαν να παίζει μουσικές καρέκλες. Ομως λίγες μέρες μετά, στα ίδια πρόσωπα, που χθες εκθείαζε ως αποτελεσματικούς υπουργούς, μοιράζει το χαρτί της απόλυσης που βαπτίζει παραίτηση, νομίζοντας ότι θα διώξει από πάνω του την ευθύνη ή θα μειώσει την πολιτική του φθορά! Με διάφορα επικοινωνιακά κόλπα όλα γίνονται "με εντολή Μητσοτάκη". Μέχρι και η συγκρότηση Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων στη Λάρισα την επομένη της τραγωδίας - το αυτονόητο δηλαδή! - έγινε με εντολή πρωθυπουργού. Δεν πιάνουν όμως πια οι επικοινωνιακές φανφάρες».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ χαρακτήρισε «φιάσκο» το «επιτελικό κράτος» της Ν.Δ και παρατήρησε: «Είναι το περιτύλιγμα ενός συστήματος εξουσίας που μπροστά στην καρέκλα είναι έτοιμο να θυσιάσει τα πάντα: Θεσμούς, δημόσιο συμφέρον, ορθολογισμό. Στις υποκλοπές για να καλύψετε τις ευθύνες σας, επιστρατεύσατε ιστορίες με δράκους και πρεσβείες. Τις πυρκαγιές στη Ρόδο - σύμφωνα με υπουργό σας - τις έβαλαν ξένοι πράκτορες. Στον Έβρο και τη Ροδόπη υπεύθυνοι είναι οι μετανάστες. Από τις δικές σας θεωρίες συνωμοσίας ως αυτές του κ. Βελόπουλου και του κ. Νατσιού, είναι ένα τσιπάκι δρόμος. Εμείς είμαστε εδώ για να συζητήσουμε με υπευθυνότητα όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το χρέος της πολιτικής απέναντι στον πολίτη. Σε αυτές τις συνθήκες, η αλαζονεία της επίκλησης του 41% απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης, δεν αποτελεί παρά επιβεβαίωση της αδυναμίας και της ανεπάρκειας της Κυβέρνησης».

Για το ΠΑΣΟΚ τόνισε πως αποτελεί προτεραιότητα η αναδιοργάνωση του Κράτους ως θεσμού αξιόπιστου και αποτελεσματικού για την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών και ανέφερε: «Αναδιοργάνωση με αιχμή την αξιοκρατία, τη λογοδοσία, τη διαβούλευση, τη διαφάνεια. Η χώρα μας μετράει ακόμα τις πληγές της από τις μεγάλες φυσικές καταστροφές. Μια χρονιά για την οποία, σύμφωνα με όσα δήλωσε, δίχως ίχνος αυτοκριτικής, ο πρωθυπουργός, «είχαμε ετοιμαστεί καλύτερα από ποτέ». Θρηνούμε την απώλεια συνανθρώπων μας. Πάνω από 1 εκατομμύριο 730 χιλιάδες στρέμματα είναι οι καμένες εκτάσεις. Στη Θεσσαλία η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Και το πλήγμα στην καρδιά της πρωτογενούς παραγωγής είναι τεράστιο. Τα χιλιάδες νεκρά ζώα έχουν μετατρέψει τον κάμπο σε μία υγειονομική βόμβα. Και παρόλα αυτά, το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό του κυρίου Αγοραστού, ήταν η ανάγκη μετάθεσης των αυτοδιοικητικών εκλογών. Αυτοί είναι οι εκλεκτοί της Νέας Δημοκρατίας, έχουν άλλες αγωνίες από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ο κ. Αγοραστός που ακόμη ψάχνει στους φακέλους του ποια αντιπλημμυρικά έργα έκανε. Ο κ. Χαρδαλιάς που αφού μπήκε η φωτιά σε μια από τις νευραλγικότερες αεροπορικές βάσεις στην Αγχίαλο, κατόπιν εορτής επιθεωρούσε τα αντιπυρικά μέτρα στα στρατόπεδα και έβγαζε φωτογραφίες με απόρρητους χάρτες. Ο κ. Χατζημάρκος στο Νότιο Αιγαίο, ο κ. Μέτιος στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ολους αυτούς ο πρωθυπουργός των δήθεν αρίστων τους έκρινε ως ικανούς και αποτελεσματικούς και τους πρότεινε στις τοπικές κοινωνίες;».

Επισήμανε ότι η χώρα μας αποδεικνύεται παντελώς ανέτοιμη να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση και επιτέθηκε στην κυβέρνηση, λέγοντας: «Συνεχίζουν να την χρησιμοποιούν ως δικαιολογία ενώ είναι μία δεδομένη συνθήκη για την οποία όφειλαν να προετοιμαστούν εδώ και χρόνια. Συγκρότησαν ένα ξεχωριστό υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, που αποδείχτηκε αδειανό πουκάμισο. Ρώτησα ευθέως τον πρωθυπουργό στη Βουλή τι έχει υλοποιηθεί από το προγράμματος πολιτικής προστασίας «Αιγίς» ύψους 2 δισεκατομμυρίων. Απάντηση δεν πήρα.«Μαρτύρησε» την αποτυχία τους ο κ. Κικίλιας προχθές, βλέποντας ότι του επιφυλάσσουν ρόλο Ιφιγένειας. Ακούστε: Απορρόφηση 1% του "Αιγίς" των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ! Αυτή είναι η "επιτυχία" του κ. Μητσοτάκη! Μοναδική έγνοια τους είναι η διαχείριση του πολιτικού κόστους και όχι η αντιμετώπιση των καταστροφικών επιπτώσεων. Ο πρωθυπουργός έφυγε για το Στρασβούργο υποσχόμενος μέχρι και ειδικό ταμείο για την αποκατάσταση των καταστροφών στη Θεσσαλία. Αλλά γυρίζοντας από τη συνάντηση με την κ. Φόν Ντερ Λάιεν αποδείχθηκε ότι κυρίως θα αξιοποιηθούν κονδύλια, που ήδη δικαιούνταν η χώρα μας και θα χάνονταν λόγω της αβελτηρίας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα ο κ. Μητσοτάκης "ανακάλυψε" ότι αναθεωρούνται τμήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Προεκλογικά με λοιδωρούσε προσωπικά και μας έδινε το "Νόμπελ ασυναρτησίας", όταν του το προτείναμε. Στις 31 Αυγούστου, όμως, κατέθεσε δική του πρόταση αναθεώρησης του Ταμείου, αυτή που σύμφωνα με τα λεγόμενα του ήταν αδύνατο να γίνει. Επιβεβαιώνοντας όσα λέγαμε εμείς και διαψεύδοντας τον ίδιον του τον εαυτό. Ήρθε η δική μου σειρά να του απονείμω το "Νόμπελ της αλαζονείας και της αναξιοπιστίας"».

Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για τις πλημμύρες. «Χρειάζεται μία ουσιαστική αναθεώρηση, από την αρχή του πλαισίου Πολιτικής Προστασίας. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας δεν είναι μόνο να πατάμε ένα κουμπί και να έρχονται οι Ρουμάνοι πυροσβέστες ή τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Δεν είναι μόνο τα νέα canadair, που θα αρχίσουν να έρχονται από το 2026, και για τα οποία πάλευα προσωπικά στο Ευρωκοινοβούλιο επί 5 χρόνια. Είναι και η πρόληψη, οι στόχοι ανθεκτικότητας, ώστε βασικές λειτουργίες του κράτους να μην σταματούν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και βασικές υποδομές να προστατεύονται. Δεν επιτρέπεται το 2023 ο Βόλος να είναι για τόσες μέρες χωρίς καθαρό νερό. Η λίμνη Κάρλα, που είχε αποξηρανθεί δεκαετίες πριν, κινδυνεύει να πνίξει τα χωριά του δήμου Κιλελέρ», σημείωσε.

Εξι πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται ένα τιτάνιο έργο εθνικής ανασυγκρότησης, που θα ξεκινά από την ριζική αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών, τον επανασχεδιασμό των αντιπυρικών και αντιπλημμυρικών έργων, και θα ολοκληρώνεται με ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο που υπηρετεί με δικαιοσύνη το δημόσιο συμφέρον, για μια Ελλάδα με ανθεκτικότητα και δικαιοσύνη. Προς την κατεύθυνση αυτή πρότεινε έξι πρωτοβουλίες, αλλαγές, μεταρρυθμίσεις:

1. Η οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας με τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα, που θα δουλέψει με το σύστημα των Ομάδων Διοίκησης Έργου. Μια task force στα ευρωπαϊκά πρότυπα που θα διασφαλίζει και τη διαφάνεια και την ταχύτητα. Τον εθνικό στόχο της ανάπτυξης Made in Greece, με έμφαση στην καινοτομία, τις ελληνικές επιχειρήσεις και τις δραστηριότητες υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας, που δημιουργούν πολλές ποιοτικές θέσεις εργασίας. Να μπει διατίμηση σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης στη Θεσσαλία. Οι τράπεζες άντλησαν αθέμιτα υπερκέρδη με την σκανδαλώδη αύξηση της διαφοράς μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων. Μόνο το πρώτο εξάμηνο έχουν σχεδόν διπλασιάσει τα έσοδα τους σε σχέση με πέρυσι. Είναι επιβεβλημένο μέσα σε αυτές δύσκολες συνθήκες να καταθέσουν και τη δική τους συνεισφορά στην οικονομία, με μια έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών τους. Είναι αδιανόητο να το αρνείται πεισματικά η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, όταν ήδη η Ιταλία, η Τσεχία, η Λιθουανία, η Ισπανια, η Σλοβενία προχωρούν σε ανάλογες έκτακτες φορολογήσεις των τραπεζών τους.

2. Η άμεση κατάργηση της χρυσής βίζας. Υπάρχει αδυναμία νέων οικογενειών και φοιτητών να έχουν πρόσβαση σε φθηνή στέγη. Η χρυσή βίζα μπορεί να έδωσε μια οικονομική ανάσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, αλλά τώρα δημιουργεί προβλήματα στέγασης και αυξάνει τις ανισότητες.

3. Η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, με αναγέννηση του ΕΣΥ, ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα και η υπεράσπιση των αδύναμων συνταξιούχων με τη θέσπιση ενός νέου ΕΚΑΣ.

4. Η εργασία αλλάζει, αλλά πρέπει να γίνει η αλλαγή με κανόνες, με ασφάλεια για τον εργαζόμενο, μέσα από μια νέα ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, που στηρίζεται στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στους ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους. Η νέα νομοθετική παρέμβαση της ΝΔ, με την ψευδεπίγραφη επίκληση της ενσωμάτωσης σχετικής κοινοτικής οδηγίας, προχωρά σε ακραία μέτρα που καθιστούν τον εργαζόμενο όμηρο της αυθαιρεσίας και αφαιρούν βασικά δικαιώματα του.

Σύντομα θα φέρουμε στη Βουλή ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και την επαναφορά του στον έλεγχο και την ευθύνη του υπουργείου Εργασίας.

5. Απάντηση στις αγωνίες της νέας γενιάς. Η ετήσια αύξηση των ενοικίων φθάνει το 18,7%, ενώ η σωρευτική αύξηση στη δεκαετία άγγιξε το 62%. Σε αυτό δυστυχώς έχει συμβάλλει και η χωρίς προϋποθέσεις εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, που πρέπει να περιοριστεί.

Επιμένουμε να δημιουργηθεί ένα δημόσιο απόθεμα 150.000 κατοικιών, που θα διατίθεται προς ενοικίαση με χαμηλό ενοίκιο σε νέους και κοινωνικά ευάλωτους. Με κατασκευή νέων κατοικιών από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και φορολογικά κίνητρα προς ιδιώτες ιδιοκτήτες για να ανακαινίσουν και να διαθέσουν για μακροχρόνια ενοικίαση - με προσιτές τιμές - τα ακίνητα τους.

Θα θυμάστε τις ειρωνείες Μητσοτάκη και των υπουργών του στη Βουλή για το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Τώρα τρέχουν να εφαρμόσουν μέρος της πρότασης μας για την κοινωνική κατοικία.

6. Η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η λογοδοσία.

Αναφερόμενος στα θέματα της Θεσσαλονίκης ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως «η πόλη έχει καταδικαστεί σε μια μόνιμη υστέρηση υποδομών. Με έναν ΟΑΣΘ να μην μπορεί να ανταποκριθεί συστηματικά, εδώ και χρόνια στο έργο του. Με ένα Μετρό που η ολοκλήρωσή του και η λειτουργία του μετατίθεται συνεχώς στο μέλλον. Το 2020 έγινε αρχές του 2023…. ΄Έγινε αρχές του 2024. Αλλά προσέξτε: Μόνο η παράδοση του έργου. Ο Θεσσαλονικιός θα το χρησιμοποιήσει στα μέσα ή στα τέλη του 2024. Κάθε λίγο προσθέτουν εξάμηνα … επιτείνοντας τον εμπαιγμό. Για το ΠΑΣΟΚ οι δημόσιες συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης είναι ζήτημα πρώτης

προτεραιότητας. Είναι επιτακτική η ανάγκη για άμεση λειτουργία του Μετρό, με συνολική ενιαία διαχείρηση όλων των μέσων μεταφοράς (από κοινό δημόσιο φορέα), ώστε να αντιμετωπισθεί συνολικά το συγκοινωνιακό πρόβλημα της πόλης. Στον άμεσο σχεδιασμό πρέπει να μπει και η επέκταση του Μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο».

Για τον οδικό άξονα Flyover είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αρνητικό, αλλά η προχειρότητα με την οποία προχωρά θα οδηγήσει σε κυκλοφοριακό κομφούζιο στην πόλη.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι η μόνιμη αγωνία του είναι για μια πιο δίκαιη και ανθεκτική Ελλάδα και διαβεβαίωσε ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα σταθεί αντάξιο στις προσδοκίες του ελληνικού λαού και σημείωσε: «Εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με μια Ελλάδα όπου οι λίγοι περνούν καλά αλλά οι πολλοί βυθίζονται καθημερινά στην ανασφάλεια. Η δική μας πυξίδα, της σύγχρονης κεντροαριστεράς είναι η διαφάνεια, η αξιοκρατία, η πλήρης απεξάρτηση από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, που εκμεταλλεύονται την παρακμή των κομμάτων για να κάνουν τις δουλειές τους. Με κόπο και μεγάλη προσπάθεια, μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές, η παράταξη μας, με τη στήριξη του ελληνικού λαού, μπήκε σε μια νέα πορεία. Και θέλω να δεσμευτώ στον ελληνικό λαό ότι θα σταθούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας. Σε αυτή τη νέα πορεία δεν θα απογοητεύσουμε κανέναν και θα σταθούμε απέναντι στην κυβέρνηση της Ν.Δ. Εμείς θα είμαστε εδώ ως η φωνή της προόδου και της λογικής».

