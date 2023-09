Πολιτική

Daniel – Θεσσαλία: Στα άκρα η πολιτική κόντρα

Την παραίτηση ή αποπομπή του Αγοραστού ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυβερνητική στήριξη στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, από τον Μαρινάκη. Σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση άσκησε ο Ανδρουλάκης.

-

Σε πολύ υψηλούς τόνους εξακολουθεί να μαίνεται η πολιτική κόντρα για την επόμενη μέρα στη Θεσσαλία, μετά το καταστροφικό πέρασμα της φονικής κακοκαιρίας Daniel. O ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παραίτηση Αγοραστού, υποστηρίζοντας ότι «με εντολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας έγινε ρωγμή σε φράγμα».

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε τις καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ και επαναβεβαίωσε την στήριξη στο πρόσωπο του κ. Αγοραστού και την υποψηφιότητα του για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Την ίδια στιγμή, έντονη κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, άσκησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι «το επιτελικό κράτος της ΝΔ, βούλιαξε στον θεσσαλικό κάμπο».

ΣΥΡΙΖΑ: Με εντολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας έγινε ρωγμή σε φράγμα - Να παραιτηθεί σήμερα κιόλας ο Αγοραστός

Η αξιωματική αντιπολίτευση σε ανακοίνωση της αναφέρει τα εξής: Οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνουν ότι τη νύχτα της μεγάλης πλημμύρας μηχάνημα μισθωμένο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας προκάλεσε ρήγμα στο ανάχωμα του ποταμού Καλέντζη, ώστε τα νερά να κατευθυνθούν στον Παλαμά.

Μάλιστα, τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε χθες μαρτυρία του χωματουργού που έσπασε το φράγμα με σκαπτικό μηχάνημα, ο οποίος αναφέρει ότι η εντολή για την παρέμβαση δόθηκε από τη Περιφέρεια. Οι αποκαλύψεις αυτές προστίθενται και ενισχύουν τις καταγγελίες των κατοίκων, που ήδη αποτελούν αντικείμενο της έρευνας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Μετά από όλα αυτά, ο κ. Αγοραστός δεν μπορεί να κρύβεται άλλο. Το ελάχιστο που έχει να κάνει είναι να παραιτηθεί σήμερα κιόλας από Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Αν δεν το κάνει ο ίδιος, οφείλει να του το ζητήσει ο αρχηγός του κόμματός του, ο κ. Μητσοτάκης.

Αλλιώς είναι βέβαιο ότι ο κ. Μητσοτάκης καλύπτει - εκτός από τις δικές του - και τις εγκληματικές ευθύνες του εκλεκτού του Περιφερειάρχη. Θυμίζουμε μάλιστα ότι μόλις πριν λίγες ημέρες και ο κ. Κικίλιας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλούσαν για fake news. Οι αποκαλύψεις όμως είναι κόλαφος και η ελληνική κοινωνία ζητά απαντήσεις.





Μαρινάκης: Ψευδείς και αστήρικτες οι καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, διέψευσε τους ισχυρισμός του ΣΥΡΙΖΑ και διαβεβαίωσε για την στήριξη στο πρόσωπο του κ. Αγοραστού.

Δημοσιογράφος: Κύριε Εκπρόσωπε, είχατε πει ότι είναι fake news ότι ανοίχτηκε το φράγμα στον Καράμπαλη. Ο κ. Νούσιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας, δήλωσε ότι ανοίχτηκε το φράγμα με πρωτοβουλία του Δημάρχου Παλαμά. Τελικά τι ισχύει; Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ζητά να αποπεμφθεί ο Περιφερειάρχης, ο κ. Αγοραστός. Ευχαριστώ.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Αυτό που είχα πει και επαναλαμβάνω είναι ότι ο ισχυρισμός ότι ανοίχτηκε το οποιοδήποτε φράγμα, εν προκειμένω αυτό στο οποίο αναφέρεστε, για να σωθεί η Καρδίτσα και να πλημμυρίσουν τα χωριά, εν προκειμένω ο Παλαμάς, είναι αστήρικτος και, μάλιστα, δημιουργεί και πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στον κόσμο. Αυτή η διακίνηση αυτών των ψεμάτων είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για αυτή την πρωτοφανή κατάσταση. Από εκεί και πέρα, οι επιμέρους εργασίες που γίνονται, γιατί γίνονται από την Περιφέρεια, την Αντιπεριφέρεια, προφανώς είναι αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης και ας απαντήσει. Αλλά το ξαναλέω: Προσπαθούσε να χτιστεί ένα ψέμα, να δημιουργηθεί ένα ψέμα, μεταξύ άλλων, τις πρώτες ημέρες αυτής της πρωτοφανούς κατάστασης, αυτού του πρωτοφανούς φαινομένου, το οποίο στην πραγματικότητα τι έλεγε; Ότι ήρθε κάποιος και έκανε μία παρέμβαση για να σώσει μια πόλη και να πλημμυρίσουν τα χωριά. Αυτό δεν έχει καμία βάση, δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα και το ξαναλέω: Ήταν ιδιαιτέρως επικίνδυνο.

Δημοσιογράφος: Κύριε Εκπρόσωπε, συνεχίζει η Ν.Δ. να στηρίζει τον κ. Αγοραστό για την Περιφέρεια Θεσσαλίας μετά και την εισαγγελική έρευνα, αλλά και τις καταγγελίες αυτές που υπάρχουν;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς τη στήριξη στο πρόσωπο του κ. Αγοραστού. Από εκεί και πέρα, η Δικαιοσύνη, ως οφείλει, με τον ανεξάρτητο ρόλο της, διεξάγει μία έρευνα και είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσει αυτή η έρευνα, όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, για να δούμε ποιες είναι οι απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει η Δικαιοσύνη κάθε φορά. Είναι δεδομένο, έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές ως Κυβέρνηση ότι πολλά εξ αυτών των έργων τα έχει κάνει η Περιφέρεια. Θα τα εκθέσει αναλυτικά η Περιφέρεια, γιατί έχουν γίνει πολύ σημαντικά έργα στη Θεσσαλία τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ αυτών, σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα, πάνω από 60 έργα, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί, βρίσκονται σε τελικό στάδιο ολοκλήρωσης της τάξεως των 140 εκατομμυρίων ευρώ: καθαρισμός 400 χιλιομέτρων και πάρα πολλές επιμέρους εργασίες. Το ξαναλέω, λοιπόν, ότι είναι δουλειά της Δικαιοσύνης και κινήθηκε τάχιστα, όπως έπρεπε να κινηθεί. Από εκεί και πέρα, όμως, δεν έχει αλλάξει κάτι στο στάτους της στήριξης.





Ανδρουλάκης: Το επιτελικό κράτος της ΝΔ βούλιαξε στον θεσσαλικό κάμπο

Το εθνικό κέντρο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στη Θέρμη επισκέφτηκε το πρωί της Πέμπτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Σε δηλώσεις του, αναφέρθηκε και στο θέμα της φονικής κακοκαιρίας Daniel, αναφέροντας τα εξής: Τώρα, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στη τραγωδία στη Θεσσαλία και σήμερα, διότι απ’ ότι φαίνεται το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας έχει βουλιάξει στον θεσσαλικό κάμπο. Είναι αδιανόητο να μαθαίνουμε ότι σήμερα, πρώτη ημέρα, ο στρατός συμμετέχει στην αποκομιδή νεκρών ζώων ενώ ήδη κινδυνεύει όλη η Θεσσαλία να γίνει μια υγειονομική βόμβα.

Είναι αδιανόητο να μαθαίνουμε, επίσης, ότι για ημέρες συνεδριάζει το συντονιστικό στη Λάρισα χωρίς να συμμετέχει ο ΕΟΔΥ, ενώ είναι γνωστά τα προβλήματα που υπάρχουν στα ζητήματα της υγειονομικής προστασίας του πληθυσμού.

Έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Η παραγωγική καρδιά της Ελλάδας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια οδυνηρή κατάσταση. Οι πολίτες βυθίζονται στην απόγνωση και οφείλουμε, ο καθένας ξεχωριστά και ιδιαίτερα η κυβέρνηση να σταθεί με αξιοπιστία και υπευθυνότητα. Διότι το πρόβλημα είναι μεγάλο και δεν χρειάζονται επικοινωνιακοί χειρισμοί. Προτάσεις, θέσεις και λύσεις για τους πολίτες της Θεσσαλίας.





