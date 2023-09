Παράξενα

Γάλλοι έκρυψαν παράτυπους μετανάστες μέσα σε... καναπέ!

Σε ποια άλλα έιπλια είχαν βάλει τους αλλοδαπούς χωρίς έγγραφα, για να τους περάσουν στην Γαλλία. Πως αποκαλύφθηκαν και τι είπαν στο δικαστήριο.

Ένα ζευγάρι Γάλλων διακινητών καταδικάστηκε την Παρασκευή σε κάθειρξη 9 ετών και 11 μηνών από βρετανικό δικαστήριο επειδή βοήθησε να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο Βιετναμέζοι μετανάστες.

Ο Ζουνιόρ Τουσέν και η Αντρέν Πολ είχαν δηλώσει ένοχοι ενώπιον του δικαστηρίου του Χόοβυ, στη νότια Αγγλία. Είχαν κρύψει μια Βιετναμέζα και τρία παιδιά μέσα σε έπιπλα, όπως καναπέδες και ντουλάπες, τα οποία μετέφεραν με το φορτηγάκι τους από τη Γαλλία με προορισμό το Νιού Χέιβεν Πορτ.

Οι Άγγλοι συνοριοφύλακες τους υποψιάστηκαν και έψαξαν το φορτηγάκι. Παρατήρησαν ότι οι καναπέδες κουνιούνταν και βρήκαν τους μετανάστες κρυμμένους κάτω από τα στρώματα και μέσα σε άλλα έπιπλα, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών.

Αρχικά, το ζευγάρι υποστήριξε ότι αγνοούσε την παρουσία των μεταναστών στο όχημα, όμως από τα δακτυλικά αποτυπώματα που άφησαν διαπιστώθηκε η εμπλοκή του Τουσέν. Η Αντρέν Πολ είχε κάνει πολλά «ύποπτα» ταξίδια στη Βρετανία τους προηγούμενους μήνες.

