Μεξικό: Ο γιός του “Ελ Τσάπο” εκδόθηκε στις ΗΠΑ

Ο γιός του διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών συνελήφθη σε επιχείρηση του στρατού και τοπικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου τον Ιανουάριο στη Σιναλόα.

Ένας από τους γιους του διαβόητου μεξικανού βαρόνου των ναρκωτικών Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, 66 ετών, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε αμερικανική φυλακή υψίστης ασφαλείας, εκδόθηκε στις ΗΠΑ χθες Παρασκευή, ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ.

Χάρη στη «συνεργασία των υπηρεσιών επιβολής του νόμου των ΗΠΑ και του Μεξικού, ο Οβίδιο Γκουσμάν Λόπες, ηγέτης του καρτέλ Σιναλόα, εκδόθηκε στις ΗΠΑ», ανέφερε ο κ. Γκάρλαντ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Νωρίτερα, δυο πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στις μεξικανικές αρχές ενήμερες για την υπόθεση ανέφεραν πως ο Οβίδιο Γκουσμάν εκδόθηκε στις ΗΠΑ, όπου καταζητείται για διακίνηση ναρκωτικών.

Η μεξικανική εφημερίδα Milenio, από την πλευρά της, ανέφερε στην ψηφιακή της έκδοση ότι οι αρχές έβγαλαν τον 33χρονο από τη φυλακή για να προχωρήσουν στην έκδοσή του. Η μεξικανική γενική εισαγγελία περιορίστηκε να αναφέρει πως δεν έχει κανένα σχόλιο.

Ο Οβίδιο Γκουσμάν Λόπες συνελήφθη σε επιχείρηση του στρατού και τοπικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου τον Ιανουάριο στη Σιναλόα. Η σύλληψη πυροδότησε επεισόδια με τουλάχιστον 30 νεκρούς –19 κακοποιούς, 10 στρατιωτικούς και αστυνομικό–, κατά δημοσιεύματα του Τύπου.

Η Ουάσιγκτον υπέβαλε στο Μεξικό αίτημα έκδοσής τον Φεβρουάριο.

