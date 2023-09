Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: το εργασιακό νομοσχέδιο, οι συντάξεις και η αναβάθμιση από το Moody' s

Όλα όσα είπε στην εκπομπή "Στούντι με θέα" του ΑΝΤ1, ο Υπουργός Εργασίας και κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου καλεσμένος στην εκπομπή, «Στούντιο με θέα» με τη Φαίη Μαυραγάνη.

Ο Υπουργός, αρχικά αναφέρθηκε στα μέτρα για την πληγείσα Θεσσαλία, “Την Πέμπτη θα περάσουμε εκτάκτως ασφαλιστική κάλυψη υγείας, ακόμη και εάν χρωστάνε, για όλη την περιοχή της Θεσσαλίας", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά το το όριο όσων χρωστούν για να συνταξιοδοτηθούν, ανέφερε “Θα ανεβάσουμε το όριο αυτών που χρωστούν για να πάρουν σύνταξη. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες στις 20.000 με 30.000 και για τους αγρότες στις 10.000”, για τους εργαζόμενους συνταξιούχους θα γίνουν μηδέν οι παρακρατήσεις, οπότε θα πάρουν αύξηση οι συνταξιούχοι."

Όσον αφορά το νέο εργασιακό νομοσχέδιο ο Υπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων “Τα σωματεία εργαζομένων έχουν εκφραστεί θετικά για την αύξηση του 40% για την εργασία του Σαββάτου και για τις επιπλέον αυξήσεις για την Κυριακή. Θα είναι αύξηση 75% συν 40%. Εάν οι εργαζόμενοι είναι υπέρ του νομοσχεδίου, δεν τους εκπροσωπεί ούτε το ΚΚΕ, ούτε το ΠΑΜΕ. Δεν χρειάζονται κηδεμόνες”.

Οι εκκρεμείς συντάξεις, είναι σήμερα 32.000 στόχος μου είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς να είναι 25.000 και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις που είπε ότι θα λυθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

Σχετικά με τις αναμενόμενες αυξήσεις και ανατιμήσεις των τιμών ανέφερε: ως προς τις αυξήσεις κάνει μια μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να μην αφήσει την αισχροκέρδεια”, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θέλει την αποφυγή ανατιμήσεων με πρόσχημα την κακοκαιρία “Daniel”.

Σχετικά με το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, τόνισε ότι δεν είναι αρμοδιότητά του να μιλήσει για αυτό και επεσήμανε το σημαντικό έργο που κάνει η ομάδα του.

Για την διπλή αναβάθμιση από τον Οίκο Moody’s που όπως είναι ο “Σόιμπλε” των οίκων, είπε ότι η αναβάθμιση μιλά για μεγάλη επιτυχία, καθώς είναι ο “σκληρότερος” από τους οίκους, δεν έχει ανεβάσει καμία χώρα δύο θέσεις και το έκανε για την Ελλάδα και μάλιστα μετά την καταστροφή.

