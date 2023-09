Κόσμος

Ρωσία: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε με τον Σοϊγκού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης με τον Υπουργό Άμυνας της Ρωσίας πραγματοποίησαν επίσκεψη σε φρεγάτα στο Βλαδιβοστόκ.

-

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού επισκέφθηκαν τη φρεγάτα «Στρατάρχης Σαποσνίκοφ» του ρωσικού Στόλου του Ειρηνικού, στο λιμάνι του Βλαδιβοστόκ, στην ρωσική Άπω Ανατολή, όπως μετέδωσαν σήμερα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Κιμ, που πραγματοποιεί στη Ρωσία το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά το ξέσπασμα της επιδημίας της Covid-19, έφθασε νωρίτερα στο αεροδρόμιο Κνεβίτσι, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από το Βλαδιβοστόκ, όπου έγινε δεκτός από τον Σοϊγκού. Χθες, ο Κιμ βρέθηκε στο Κομσομόλσκ επί του Αμούρ, όπου επισκέφθηκε εργοστάσια κατασκευής αεροσκαφών.

Ο Ρώσος υπουργός έδειξε σήμερα στον Βορειοκορεάτη ηγέτη ρωσικούς υπερηχητικούς πυραύλους «Kinzhal» καθώς και τρία στρατηγικά αεροσκάφη, που μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα. «Μπορεί να πετάξει από την Μόσχα στην Ιαπωνία και πάλι πίσω», δήλωσε ο Σοϊγκού στον Κιμ, δείχνοντάς του ένα από τα αεροσκάφη. Ο Κιμ φάνηκε να ενδιαφέρεται για πώς εκτοξεύονται πύραυλοι από αεροσκάφος. Ρώσος αξιωματούχος τού είπε ότι τα στρατηγικά αεροσκάφη αποτελούν βασικό τμήμα των ρωσικών πυρηνικών δυνάμεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές στη Χαβάη: Μειώθηκε κατά δεκάδες ο αριθμός των νεκρών και των αγνοουμένων

Μεξικό: Ο γιός του “Ελ Τσάπο” εκδόθηκε στις ΗΠΑ

Daniel – Λάρισα: Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών