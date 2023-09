Υγεία - Περιβάλλον

“Daniel” - Θεσσαλία: Νέα κρούσματα σαλμονέλας - Πού είναι ακατάλληλο το νερό

Αυξάνονται τα κρούσματα σαλμονέλας, γαστρεντερίτιδας και αναπνευστικών λοιμώξεων. Σε ποιες περιοχές παρααμένει ακατάλληλο για χρήση το νερό.

Το τελευταίο 24ωρο έχουν επισκεφτεί τις δομές Υγείας των περιοχών Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Μαγνησίας 1.304 συμπολίτες μας για θέματα υγείας, ενημέρωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη κατά την ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα.

Όπως είπε, από αυτά 53 είναι νέες διαγνώσεις που αφορούν περιστατικά γαστρεντερίτιδας και 66 νέες διαγνώσεις που αφορούν σε περιστατικά λοιμώξεων του αναπνευστικού. Με βάση αυτά, συνολικά έχουν διαγνωστεί 234 νέα περιστατικά γαστρεντερίτιδας και 254 που αφορούν σε λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Επίσης, εντοπίστηκαν δύο νέα κρούσματα σαλμονέλας σε ασθενείς που εισήχθησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Αναφορικά με την ποιότητα του νερού, ενημέρωσε πως το νερό κρίνεται ακατάλληλο για ανθρώπινη χρήση.

Έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας ο ΠΑΘΕ, στο σύνολό του, στην κυκλοφορία - Ποια διόδια παραμένουν ελεύθερα

Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ίσως και νωρίτερα, θα αποδοθεί ο ΠΑΘΕ στο σύνολό του στην κυκλοφορία και για τα βαρέα οχήματα, είπε ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος κατά τη ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα.

Σημείωσε πως συνεχίζονται να διατηρούνται ορισμένα προγράμματα στα διόδια των οδών της Ελλάδας μεταξύ της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας για να μην επιβαρυνθεί το κόστος των μεταφορών. Συγκεκριμένα, είπε πως δεν θα πληρώνουν διόδια τα οχήματα πάνω από 3,5 τόνους στην Ιονία Οδό, στη γέφυρα του Ρίου και στην Εγνατία Οδό, από τη σύνδεσή με την Ιονία Οδό μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Επίσης, θα συνεχίσουν να είναι ελεύθερα τα διόδια στον Ε65 και στον αυτοκινητόδρομο του Αιγαίου.

Σε ό,τι αφορά τον σιδηρόδρομο, για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα θα είναι πλήρως διακεκομμένη η επικοινωνία της Αθήνας με τη Θεσσαλονίκη.

Γ. Αρτοποιός: Πλέον όλες οι περιοχές στη Θεσσαλία είναι προσβάσιμες πλην του οικισμού Κεραμίδι Τρικάλων

Όλες οι βασικές οδικές αρτηρίες στο τρίγωνο μεταξύ Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων είναι ανοικτές, είπε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, κατά την ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα.

Επισήμανε πως πλέον όλες οι περιοχές είναι προσβάσιμες πλην του οικισμού Κεραμίδι Τρικάλων.

Επίσης, ανέφερε πως στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κάρλα υπάρχουν δυνάμεις που παρακολουθούν το πλημμυρικό φαινόμενο και τα δεδομένα που λαμβάνονται αξιολογούνται συνεχώς.

Ακόμα, σημείωσε πως οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμών συμπολιτών έχουν ολοκληρωθεί.