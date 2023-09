Αθλητικά

Κωπηλασία - Βαλκανικό Πρωτάθλημα: Οκτώ μετάλλια για την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακή πρεμιέρα στο Βαλκανικό για τα ελληνικά κουπιά. Αναλυτικά τα μετάλλια και οι θέσεις των πληρωμάτων.

-

Μετάλλια κατέκτησαν τα οκτώ από τα δέκα ελληνικά πληρώματα που αγωνίστηκαν σήμερα, Σάββατο (16/9), κατά την πρώτη ημέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος κωπηλασίας, στα περίχωρα του Βουκουρεστίου και συγκεκριμένα στο Παντελίμον.

Συγκεκριμένα, τα γαλανόλευκα κουπιά χάρισαν στην Ελλάδα πέντε χρυσά μετάλλια, ένα ασημένιο και δυο χάλκινα. Τα τρία χρυσά μετάλλια κατέκτησαν οι έφηβοι, ένα χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η ομάδα των νεανίδων, ενώ στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν και οι κορασίδες. Το ασημένιο μετάλλιο ήρθε για την Ελλάδα από τους εφήβους, με τους παίδες να κατακτούν τα δυο χάλκινα μετάλλια.

Η αυλαία της διοργάνωσης «πέφτει» αύριο, Κυριακή (17/9) με την συμμετοχή ακόμη εννέα πληρωμάτων που θα επιδιώξουν να αυξήσουν ακόμη περισσότερο την ελληνική συγκομιδή.

Αναλυτικά τα μετάλλια και οι θέσεις των ελληνικών πληρωμάτων:

1η ΘΕΣΗ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

Τετραπλό σκιφ Νεανίδων: Νεφέλη Ντάρα-Νικολέτα Δρογαλά-Γαβριέλα Λιόλιου-Σταυρούλα Γιαλογλίδου

Δίκωπος άνευ εφήβων: Βασίλης Κωστούλας-Δημήτρης Κούτρας

Σκιφ εφήβων: Παναγιώτης Μακρυγιάννης

Διπλό σκιφ εφήβων: Νίκος Χωλόπουλος-Δημήτρης Παπάζογλου

Διπλό σκιφ κορασίδων: Ελένη Διαβάτη-Βαρβάρα Λυκομήτρου

2η ΘΕΣΗ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

Τετράκωπος εφήβων: Θανάσης Μπάρδας-Βασίλης Κουτσελίνης-Δημοσθένης Κουτσογιάννης-Άγγελος Ντούσκος

3η ΘΕΣΗ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

Σκιφ παίδων: Ιάσων Μουσελίμης

Διπλό σκιφ παίδων: Χρήστος Δημητρίου-Νίκος Πισαλίδης

5η ΘΕΣΗ

Σκιφ κορασίδων: Ελένη Ντελέζου

Οκτάκωπος παίδων: Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης-Ανδρέας Μπούρκας-Αλέξανδρος Ζάρρας-Παύλος Κουτσαβέλης-Γιώργος Αθανασίου-Ανδρέας Ραπτόπουλος-Μηνάς Φίλιος-Αργύρης Προκοπίδης-Δήμητρα Ντέμου (πηδ.)

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 09:30 ΤΟΠΙΚΗ)

Τετράκωπος άνευ παίδων: Αλέξανδρος Ζάρρας-Παύλος Κουτσαβέλης-Γιώργος Αθανασίου-Ανδρέας Ραπτόπουλος

Τετραπλό σκιφ κορασίδων: Ελένη Ντελέζου-Ελένη Διαβάτη-Βαρβάρα Λυκομήτρου-Ελένη Παπαρίζου

Δίκωπος άνευ παίδων: Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης-Ανδρέας Μπούρκας

Τετραπλό σκιφ εφήβων: Παναγιώτης Μακρυγιάννης-Νίκος Χωλοπουλος-Δημήτρης Παπάζογλου-Σπύρος Κυριζόπουλος

Δίκωπος άνευ νεανίδων: Βικτόρα Λαπίκωφ-Δήμητρα Παπαιωάννου

Σκιφ νεανίδων: Νεφέλη Ντάρα

Τετραπλό σκιφ παίδων: Ιάσων Μουσελίμης-Χρήστος Δημητρίου-Νίκος Πισαλίδης- Νικήτας Γιορανίδης

Διπλό σκιφ νεανίδων: Νικολέτα Δρογαλά-Γαβριέλα Λιόλιου

Οκτάκωπος εφήβων: Βασίλης Κωστούλας-Δημήτρης Κούτρας-Θανάσης Μπάρδας-Βασίλης Κουτσελίνης-Δημοσθένης Κουτσογιάννης-Άγγελος Ντούσκος-Παναγιώτης Αριστοτέλης Φοροζίδης-Ορφέας Σταύρος Παπαδόπουλος- Δήμητρα Ντέμου (πηδ.)

Ειδήσεις σήμερα:

Πλημμύρες - Θεσσαλία: Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έστειλε βοήθεια στους πληγέντες μέσω του ΕΕΣ (εικόνες)

Φλωρίδης: ενίσχυση δικηγόρων με 5000 ευρώ και εκπαιδευτικό βοήθημα 560 ευρώ

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου