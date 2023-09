Αθλητικά

Σκοποβολή - Γεροχρήστος: Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Ακόμη μία επιτυχία κατέγραψε η ελληνική σκοποβολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Οσιγεκ.

Ακόμη μία επιτυχία κατέγραψε η ελληνική σκοποβολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Οσιγεκ, αυτή τη φορά στο σκητ εφήβων, όπου ο Παναγιώτης Γεροχρήστος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Ο Ελληνας αθλητής σημείωσε την τρίτη καλύτερη επίδοση του προκριματικού και πέρασε στον τελικό, όπου όμως αποδείχθηκε πιο εύστοχος από όλους. Στο τελευταίο σκέλος, ο Γεροχρήστος διεκδίκησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης απέναντι στον Κύπριο Ανδρέα Ποντίκη και με διαφορά μίας βολής (56 έναντι 55) κέρδισε το χρυσό μετάλλιο.

Η ονειρική χρονιά για την ελληνική σκοποβολή συνεχίζεται και στις μικρότερες ηλικίες????

Θερμά συγχαρητήρια στον Παναγιώτη Γεροχρήστο για το χρυσό μετάλλιο στο σκητ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων! pic.twitter.com/men8edXsEH — Yiannis Vroutsis (@VroutsisGiannis) September 16, 2023

