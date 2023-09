Life

Ράσελ Μπραντ: Γυναίκες τον κατηγορούν για βιασμό και βία

Αντιμέτωπος με βαριές σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο βρετανός ηθοποιός.

Ο βρετανός ηθοποιός Ράσελ Μπραντ κατηγορείται για βιασμό, σεξουαλικές επιθέσεις και άσκηση ψυχολογικής βίας από πολλές γυναίκες κατά την περίοδο 2006-2013, σύμφωνα με έρευνα τριών μέσων ενημέρωσης που δημοσιεύεται σήμερα.

Τέσσερις γυναίκες κατηγορούν τον ηθοποιό για σεξουαλικές επιθέσεις όταν ο Ράσελ Μπραντ βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του, ως παρουσιαστής στο BBC Radio 2, στο Channel 4 και ως ηθοποιός ταινιών του Χόλιγουντ.

Οι κατηγορίες, τις οποίες ο ίδιος αρνείται, αποκαλύφθηκαν σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι εφημερίδες The Sunday Times καιThe Times, καθώς και το Channel 4.

Σύμφωνα με την έρευνα, που δημοσιεύεται από τους Sunday Times, οι υπόλοιπες γυναίκες κατηγορούν τον Μπραντ για δεσποτική και καταχρηστική συμπεριφορά.

Εν όψει της δημοσίευσης της έρευνας και της προβολής του σχετικού ντοκιμαντέρ απόψε στο Channel 4, ο Ράσελ Μπραντ, 48 ετών, ανήρτησε μήνυμα στον λογαριασμό του στο Twitter (X) για να αποκρούσεις τις «σοβαρότατες εγκληματικές κατηγορίες εναντίον του».

«Οι σχέσεις που είχα ήταν πάντα απολύτως συναινετικές», δηλώνει καταγγέλλοντας «συντονισμένη επίθεση» μέσων ενημέρωσης εναντίον του.

Στο πλαίσιο της έρευνας, μία γυναίκα κατηγορεί τον Ράσελ Μπραντ ότι την βίασε στο σπίτι του στο Λος Αντζελες, ενώ μία άλλη δηλώνει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση κατά την διάρκεια της τρίμηνης σχέσης μαζί του και ενώ ήταν 16χρονη μαθήτρια.

Κατά την διάρκεια της καριέρας του ως κωμικού στην τηλεόραση και στο σινεμά, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην συνέχεια τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ράσελ Μπραντ διακρίθηκε για τις επανειλημμένες παρεκτροπές του, τον εθισμό του στο αλκοόλ και την ηρωίνη, τον σύντομο γάμο του με την τραγουδίστρια της ποπ Κέιτι Πέρι και την τάση του να επαίρεται για την πληθώρα των ερωτικών του κατακτήσεων.

Στο μέσον της δεκαετίας του 2010, μετατράπηκε σε αντικαπιταλιστή ακτιβιστή που επιζητούσε την «απόλυτη επανάσταση», ενώ πρόσφατα διακρίθηκε για τις συνωμοσιολογικές, αντιεμβολιαστικές του θεωρίες και τις επιθέσεις του κατά των μεγάλων μέσων ενημέρωσης από το κανάλι του στο Youtube με 6 εκατομμύρια συνδρομητές και τον λογαριασμό του στο Twitter με 11 εκατομμύρια ακολούθους.

Τώρα καλεί το κοινό του να παραμείνει «σε εγρήγορση και ελεύθερο» απέναντι στις πληροφορίες που μεταδίδονται από τα παραδοσιακά μέσα.

