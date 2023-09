Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Έκαψαν λεωφορείο – συγκρούσεις με τα ΜΑΤ (εικόνες)

Το περιστατικό έγινε στην λεωφόρο ΝΑΤΟ λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που δέχθηκαν επίθεση με βόμβες μολότοφ.

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα η λεωφόρος ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο, όταν ομάδα περίπου 30 ατόμων ακινητοποίησε λεωφορείο, ανάγκασε τον οδηγό να το εγκαταλείψει και στη συνέχεια του έβαλαν φωτιά.

Στη συνέχεια τα άτομα αυτά επιτέθηκαν με πέτρες και μολότοφ στις αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο ενώ έβαλαν φωτιά σε κάδους.

Η αστυνομία προχώρησαν σε 8 προσαγωγές, αλλά όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι στη συνέχεια.

