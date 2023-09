Πόλεμος στο Σουδάν: Μάχες και πυρκαγιές στο Χαρτούμ (εικόνες)

Ο έκτος μήνας ενός πολέμου μεταξύ αντίπαλων στρατηγών έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Οι παραστρατιωτικές δυνάμεις επιτέθηκαν σήμερα στο Γενικό Επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων στο κέντρο του Χαρτούμ για δεύτερη διαδοχική ημέρα, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, κατά τον έκτο μήνα ενός πολέμου μεταξύ αντίπαλων στρατηγών που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Συγκρούσεις διεξάγονται πλέον γύρω από το Γενικό Επιτελείο με διάφορους τύπους όπλων, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο τηλεφωνικά από το Χαρτούμ αυτόπτες μάρτυρες. Άλλοι έκαναν λόγο για συγκρουσεις στην πόλη Ελ Ομπέιντ, σε απόσταση 350 χιλιομέτρων νοτιότερα.

Οι μάχες ανάμεσα στο στρατό με επικεφαλής το στρατηγό Αμπντέλ Φάταχ αλ-Μπουρχάν και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης του πρώην υπαρχηγού του, του Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, έχουν ενταθεί από χθες, Σάββατο, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πυρκαγιές σε σημαντικά κτίρια στο κέντρο της σουδανικής πρωτεύουσας.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρήστες ανήρτησαν φωτογραφίες, οι οποίες επαληθεύτηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο και εικονίζουν φλόγες να καίνε μνημεία, κτίρια και ουρανοξύστες, μεταξύ των οποίων αυτός της πετρελαϊκής εταιρείας Greater Nile Petroleum Oil Company.

Οι φωτογραφίες εικονίζουν επίσης κτίρια με σπασμένα παράθυρα και καμένους τοίχους ή γεμάτα τρύπες από σφαίρες.

Five minutes of eerie dystopian horror, this video gives a sniper’s view of the wasteland that was once the civic heart of Khartoum, the capital of a nation of 45 million people. It was filmed yesterday near the Goethe-Institut Sudan. For details: https://t.co/8ersBbsaeA pic.twitter.com/GFxkMeoVGO