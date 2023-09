Αθλητικά

Formula 1 - GP Σιγκαπούρης: Ο Σάινθ έσπασε το σερί του Φερστάπεν

Ο Ισπανός πιλότος της Formula 1, έσπασε το σερί 10 νικών του Μαξ Φερστάπεν στην Σιγκαπούρη.

Ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ έβαλε τέλος στο εφετινό σερί νικών της Red Bull στη Φόρμουλα Ένα. Ο Ισπανός «πιλότος» της Ferrari είδε πρώτος την καρό σημαία στο σημερινό (17/9) γκραν πρι της Σιγκαπούρης και έγινε ο πρώτος οδηγός πλην της αυστριακής ομάδας που πανηγύρισε νίκη στο εφετινό πρωτάθλημα. Υπενθυμίζεται ότι η Red Bull είχε πάρει την πρωτιά στους προηγούμενους 14 αγώνες του 2023, ενώ ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, μετρούσε 10 νίκες στα ισάριθμα τελευταία δέκα γκραν πρι.

Ο Σάινθ, ο οποίος πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της καριέρας του, μετά από αυτή στο βρετανικό γκραν πρι του 2022, άφησε στη δεύτερη θέση τον Λάντο Νόρις με McLaren, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Λιούις Χάμιλτον με Mercedes.

