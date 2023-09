Κοινωνία

Θύμα διάρρηξης η Πατουλίδου: “ίσως ήθελαν να με εκφοβίσουν” (βίντεο)

Θύμα διάρρηξης έπεσε η Βούλα Πατουλιδου, που περιγράφει στον ΑΝΤ1, τα όσα έζησε.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Θύμα διάρρηξης έπεσε η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, την ώρα που απουσίαζε από το σπίτι της. Τους διαρρήκτες αντιλήφθηκε, γείτονας της, που κάλεσε την αστυνομία.

Είναι η στιγμή που διαρρήκτες, φεύγουν τρέχοντας, από το σπίτι της Βούλας Πατουλίδου. Οι κακοποιοί εισέβαλαν στη μονοκατοικία της αντιπεριφερειάρχη παραβιάζοντας την αυλόπορτα και την κεντρική είσοδο του σπιτιού.

Όπως περιγράφει η Βούλα Πατουλίδου, "ακούστηκε ένας πολύ δυνατός κρότος όταν παραβίασαν και έριξαν την πόρτα, είχε μείνει μόνο η κάσα, γείτονας τους άκουσε και ευτυχώς κάλεσε την αστυνομία που έφτασε εδώ πάρα πολύ γρήγορα..."

Οι δύο διαρρήκτες άνοιξαν συρτάρια και ντουλάπες στο υπνοδωμάτιο της Βούλας Πατουλίδου και στο δωμάτιο του γιου της. Άρπαξαν ρολόγια και κοσμήματα άφησαν όμως πίσω τους, άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Όπως αναφέρει, δεν γνωρίζει αν στόχος των δραστών ήταν η διάρρηξη ή ο εκφοβισμός: "Δεν ξέρω αν στόχος τους ήταν η διάρρηξη ή ο εκφοβισμός σκέφτομαι και το δεύτερο γιατί ενώ άνοιξαν και είδαν ότι υπήρχαν και άλλα πολύτιμα αντικείμενα ρολόγια κοσμήματα δεν τα πήραν..."

Το σπίτι της Βούλας Πατουλίδου βρίσκεται σε αδιέξοδο, οι διαρρήκτες άφησαν το αυτοκίνητο τους στον κεντρικό δρόμο και ήρθαν μέχρι εδώ με τα πόδια.

Οι αρχές, έχουν στα χέρια τους, τα βίντεο με τις κινήσεις τους, και προσπαθούν να τους εντοπίσουν.





