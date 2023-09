Οικονομία

Βόλος: Νέο εργατικό δυστύχημα μέσα σε λίγες ώρες

Νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα δύο νέοι άνθρωποι στον Βόλο.

Ακόμη ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα στη Μαγνησία σε νέο εργατικό δυστύχημα. Ειδικότερα, νεκρός ανασύρθηκε ένας 38χρονος που εργαζόταν σε καρνάγιο στο Τρίκερι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας εκτελούσε εργασίες καθαρισμού στο καρνάγιο της περιοχής μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και ξαφνικά το μηχάνημα που χειριζόταν εγκλώβισε το χέρι του και τον παρέσυρε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, αλλά και το προσωπικό του ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατο του 38χρονου.

Ολοκληρώθηκε η ανάσυρση σορού ενός άνδρα, λόγω εγκλωβισμού του κατά την ρυμούλκηση σκάφους, στο Τρίκερι του δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2023

Εν τω μεταξύ, λίγο πριν τις 9:30 σημειώθηκε άλλο ένα εργατικό δυστύχημα στη «Χαλυβουργία Ελλάδος», όταν έχασε τη ζωή του ένας άνδρας την ώρα που έκανε συντήρηση στην πρέσα του ελασματουργείου, η οποία για άγνωστους λόγους τέθηκε σε λειτουργία και τραυμάτισε θανάσιμα τον εργαζόμενο.

