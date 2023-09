Αθλητικά

Κηφισιά - Πανσερραϊκός: ισοπαλία με γκολ και θέαμα

Θεαματικό το παιχνίδι ανάμεσα στους... νεοφώτιστους της Super League.

Απίθανα πράγματα συνέβησαν στην Καισαριανή και στην αναμέτρηση μεταξύ των δύο νεοφώτιστων στη φετινή Super League. Ο Πανσερραϊκός προηγήθηκε 3-0 στο 22΄, αλλά η Κηφισιά εκμεταλλεύθηκε την αποβολή του Χάγεκ στο 44΄ και, με δύο γκολ στις καθυστερήσεις, πήρε το βαθμό της ισοπαλίας με το εξωπραγματικό 4-4 και τον πολύπειρο Αλμπέρτο Μποτία να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο... 101΄!

Η αναμέτρηση μεταξύ των δύο νεοφώτιστων πήρε μία μάλλον απροσδόκητη τροπή, καθώς οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύθηκαν τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν, κυρίως από λάθη των παικτών του Γιάννη Αναστασίου, και προηγήθηκαν 3-0 στο 22΄. Μόλις στο 4ο λεπτό, από λανθασμένη απομάκρυνση του Λούμορ, ο Δεληγιαννίδης με δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ, ενώ σε μία ανάλογη φάση στο 12΄, μετά από διώξιμο του Μασούρα με το κεφάλι, ο Στάικος με σουτ στην κίνηση διπλασίασε τα τέρματα του Πανσερραϊκού. Στο 22΄ ήταν η σειρά του Μπέργκστρομ να σκοράρει με κεφαλιά, μετά από κόρνερ του Μούργου.

Ο Αναστασίου προσπάθησε να συνεφέρει την ομάδα του από το σοκ με τρεις αλλαγές στο 33΄ (!), ενώ στο 36΄, σε ένα γύρισμα του Μασούρα, η μπάλα βρήκε στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού και έφυγε άουτ. Στο 44΄, μετά από παρέμβαση του VAR, ο διαιτητής απέβαλε τον Χάγεκ για φάουλ πάνω στον Οζέγκοβιτς και η Κηφισιά βρέθηκε με αριθμητικό πλεονέκτημα για όλο το β΄ ημίχρονο. Η... αχτίδα ελπίδας που αναζητούσαν οι γηπεδούχοι φάνηκε στο 56΄, όταν ο Κωνσταντακόπουλος με σουτ μετά από πάσα του Μποτία μείωσε σε 1-3, και στο 72΄ ο Οζέγκοβιτς έφερε την Κηφισιά σε απόσταση... βολής, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα μετά από εκτέλεση φάουλ του Σάντος (κι αφού χρειάστηκε τρίλεπτος έλεγχος από τον VAR για πιθανό οφσάιντ).

Ο Πανσερραϊκός έβαλε προσωρινά... φρένο στην προσπάθεια της αθηναϊκής ομάδας να ολοκληρώσει τη μεγάλη ανατροπή, σχεδόν αμέσως μετά την επανέναρξη του αγώνα. Στο 77΄, μετά από φάση διαρκείας στα καρέ του Κρίστινσον, ο Πηλέας έπιασε ένα δυνατό σουτ, η μπάλα κόντραρε, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-4.

Το παιχνίδι κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις ως τις καθυστερήσεις (συνολικά 11 λεπτά), αλλά εκεί έγιναν... τα πάντα! Στο 96΄ ο Τετέι, με κεφαλιά από σέντρα του Σάντος, έδωσε ξανά ελπίδες στην Κηφισιά, που στη συνέχεια πίεσε... δαιμονισμένα. Τετέι και Οζέγκοβιτς έχασαν ευκαιρίες και τελικά, στο 11ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ισοφάριση. Μετά από διαδοχικά γεμίσματα στην περιοχή του Χόβαν, ο Οζέγκοβιτς επιχείρησε ένα ανάποδο «ψαλίδι», η μπάλα κάπου κόντραρε και στρώθηκε στον Μποτία, ο οποίος με κοντινή προβολή διαμόρφωσε το τελικό 4-4 και προκάλεσε έκρηξη αντίθετων συναισθημάτων στους δύο πάγκους.

Διαιτητής: Ματσούκας (Αιτωλοακαρνανίας)

Κόκκινη κάρτα: Χάγεκ (44΄)

Κίτρινες: Οζέγκοβιτς, Παρράς, Μποτία - Μούργος, Χάγεκ, Αλεξιτς, Μπαϊροβιτς, Πεταυράκης

Οι συνθέσεις:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Γιάννης Αναστασίου): Κρίστινσον, Μασούρας, Λούμορ (33΄ Παρράς), Μποτία, Βαφέας, Παπασάββας (58΄ Τετέι), Πέιος (34΄ Αντερέγκεν), Ιλιεφ (72΄ Ιπαλίμπο), Μπιφούμα (34΄ Κωνσταντακόπουλος), Σάντος, Οζέγκοβιτς.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χόβαν, Χάγεκ, Μπέργκστρομ, Πεταυράκης, Πηλέας (90΄+ Τσαγκαλίδης), Χατζηστραβός (68΄ Τόμας), Ουεντραόγκο, Στάικος (67΄ Μορέιρα), Μούργος (46΄ Γκοτζαμανίδης), Δεληγιαννίδης, Αλεξιτς (60΄ Μπαϊροβιτς).

