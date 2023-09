Life

“Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επιστρέφει στις οθόνες μας

Πότε κάνει πρεμιέρα το τηλεπαιχνίδιμ που θα γίνει και πάλι η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια των τηλεθεατών του ΑΝΤ1.

Πιστεύεις στη γνώση ή στην τύχη;

Ακούς το ένστικτο ή τη λογική;

Έχεις δυνατή μνήμη;

Αντιμετωπίζεις με ψυχραιμία τις προκλήσεις;

Ρισκάρεις;

Όσοι θέλουν να γίνουν Εκατομμυριούχοι έχουν τις απαντήσεις και θα τις δίνουν, καθημερινά στον ΑΝΤ1, μέσα από το πιο κλασικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης.

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, επιστρέφει δυνατά τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου στις 20:00, και οι εγκυκλοπαίδειες και τα λεξικά θα… πιάσουν φωτιά!

15 ερωτήσεις, 3 βοήθειες, 2 μαξιλαράκια, ένα μεγάλο έπαθλο 100.000 ευρώ και πολλοί ενδιαφέροντες παίκτες έρχονται και θα μονοπωλούν, καθημερινά, τη συντροφιά μας.

Ο μοναδικός Γρηγόρης θα δίνει το σύνθημα, οι ερωτήσεις θα πέφτουν σαν βροχή και η αγωνία θα χτυπάει κόκκινο!

Έχοντας, ήδη, διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία στον ΑΝΤ1, έχοντας χαρίσει όνειρα, αλλά και πάνω από 1.000.000 ευρώ, ο «Εκατομμυριούχος» θα κάνει και φέτος το πιο συναρπαστικό κι απίστευτο ταξίδι στον χάρτη της ψυχαγωγίας.

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχεται τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, και καθημερινά στις 20:00, για να χαρίσει γνώσεις, συγκινήσεις και απρόβλεπτες στιγμές.

Πάμε να παίξουμε ξανά και να αλλάξουμε τη ζωή μας!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producer: Στέφανος Καλλιγιάννης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαράκης

Project Manager: Ανδρέας Τζίφας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Διεύθυνση Παραγωγής: Δημήτρης Γραμματόπουλος

Αρχισυνταξία : Πάνος Χάλας

Σκηνογράφος: Σοφία Δροσοπούλου

Εταιρία Παραγωγής: J.K Productions

#Ekatommyriouxos