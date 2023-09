Κοινωνία

Λουόμενος ανασύρθηκε νεκρός από την θάλασσα

Ακόμη ένας άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή ενώ απολάμβανε το μπάνιο στην θάλασσα.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από την θάλασσα ένας 65χρονος αλλοδαπός στην περιοχή στη Σάρτη Χαλκιδικής.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.

Ο 65χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Φυλάκιο Όρμου Παναγιάς του Γ' Λιμενικού Τμήματος Νέου Μαρμαρά.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

