Αθλητικά

Ολυμπιακός - Σπανούλης: η φανέλα με το 7 “ανέβηκε στον ουρανό” του ΣΕΦ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκίνηση για τον "Kill Bill" για την τιμή από τους "ερυθρόελυκους", που πρώτη φορά αποσύρουν την φανέλα ενός παίκτη.

-

Με χαμηλό φωτισμό ερυθρής απόχρωσης περιμετρικά στις κερκίδες και στα πρόσωπα των φιλάθλων του Ολυμπιακού, αλλά τους προβολείς στραμμένους στο κέντρο του γηπέδου, όπου είχαν τοποθετηθεί πέντε καρέκλες, ξαναπάτησε στο παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας ο θρύλος του Ολυμπιακού Βασίλης Σπανούλης.

Οι φίλαθλοι δεν σταματούσαν να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του. Και με μουσική υπόκρουση το τραγούδι «Ψέματα» των αδελφών Κατσιμήχα, τα μάτριξ του γηπέδου παρουσίασαν βίντεο αφιέρωμα στην τεράστια καριέρα του "Kill-Bill".

O ηθοποιός Σπύρος Παπαδόπουλος και η αθλητική δημοσιογράφος Δώρα Παντέλη κάλεσαν πρώτους στο παρκέ τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Ο Γιώργος Πρίντεζης, ο οποίος είχε παραλάβει το περιβραχιόνιο του αρχηγού από τον Σπανούλη, όταν ο τελευταίος «κρέμασε τα παπούτσια του» μπήκε στο παρκέ δεύτερος κρατώντας ένα τρόπαιο της Euroleague. Ακολούθησε ο νυν αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου με ένα ακόμη τρόπαιο Euroleague στα χέρια και έμενε... μόνο μία καρέκλα κενή: αυτή του Βασίλη Σπανούλη!

Στα ηχεία παίζει το τραγούδι “Seven Nation Army” των White Stripes. O κόσμος του Ολυμπιακού παραληρούσε και ο προπονητής πλέον Βασίλης Σπανούλης επέστρεψε εκεί που «ζωγράφιζε» ως παίκτης, στο παρκέ που ίδρωνε καθημερινά για να οδηγήσει τον Ολυμπιακό δύο φορές στην κορυφή της Ευρώπης, το 2012 στην Κωνσταντινούπολη και το 2013 στο Λονδίνο.

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος πήρε τον λόγο πρώτος και είπε: «Αυτή η βραδιά είναι ιστορική. Δεν έχει ξαναγίνει. Το αξίζει ο Ολυμπιακός. Το αξίζει ο Βασίλης».

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος τόνισε: «Είχαμε μιλήσει με τον Βασίλη και όταν ήταν στο Μαρούσι. Θυμάμαι ότι ήμουν στην Αμερική και μίλησα με τον Παναγιώτη. Ένιωσα ότι ήταν το σωστό timing. Με τον Βασίλη ηγέτη πετύχαμε απίθανα πράγματα. Κέρδισε στο γήπεδο και στα αποδυτήρια τον τίτλο του ηγέτη. Αξίζει αυτό που ζει σήμερα. Φτάσαμε στην κορυφή της Ευρώπης κόντρα σε όλα. Δεν ήταν όλα όμορφες στιγμές. Ο Βασίλης προς τιμήν του στήριξε όλες τις δύσκολες αποφάσεις και το 2011 και το μέχρι τέλους».

Ο φίλος και κουμπάρος του Σπανούλη, Νίκος Ζήσης, σηκώθηκε από τις πλαϊνές πολυθρόνες κατά μήκος του παρκέ και είπε: «Από τους μεγαλύτερους που έχουν περάσει από τα ευρωπαϊκά γήπεδα, με πολλούς ατομικές διακρίσεις και buzzer beater που έχουν κρίνει τίτλους. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του είναι ότι αποτέλεσε και αποτελεί πρότυπο, όχι μόνο για μικρά παιδιά, αλλά και για μεγάλους ανθρώπους. Ο Βασίλης είναι απλός σαν άνθρωπος και έχει δύο μεγάλες αγάπες, το μπάσκετ και την οικογένειά του. Με την Ολυμπία έχουν φτιάξει μια πολύ όμορφη οικογένεια. Τους αγαπώ πολύ».

Ο Κώστας Παπανικολάου επισήμανε: «Ο Βασίλης ήταν η σπίθα για να αλλάξει ο Ολυμπιακός. Ο Βασίλης είναι σαν μεγάλος αδερφός. Σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις προσφέρει. Σε αγαπώ πολύ».

Βιντεοσκοπημένα μηνύματα στον Σπανούλη από τεράστιες μορφές του παγκόσμιου μπάσκετ έπαιζε το Matrix, ανάμεσά τους ο Νίκος Γκάλης, ο Ντιρκ Νοβίτσκι, ο Παού Γκασόλ, ο Λούκα Ντόντσιτς, ο Νίκολα Γιόκιτς, ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς και ο Ντάνιελ Χάκετ ανάμεσα σε άλλους.

Ο Σάσα Βεζένκοφ που ταξίδεψε από τις ΗΠΑ για να βρεθεί δίπλα στον Βασίλη, χθες (16/9) στο πάρτυ του “Kill-Bill” στον Αστέρα Βουλιαγμένης και σήμερα (17/9) στη μεγάλη βραδιά της απόσυρσης της φανέλας του στο ΣΕΦ από την ΚΑΕ Ολυμπιακός υπογράμμισε, φορώντας τη συλλεκτική φανέλα προς τιμήν του Σπανούλη: «Για τον Βασίλη αν ξεκινήσω να μιλάω θα μας πάρει όλο το βράδυ. Ο Ολυμπιακός είναι η μπασκετική μου οικογένεια. Δεν θα μπορούσα να μην είμαι εδώ. Συγχαρητήρια και στην Ολυμπία, στο στήριγμά του. Βασίλη είμαι σίγουρος ότι και το επόμενο βήμα σου θα είναι εξίσου επιτυχημένο. Σε αγαπώ και σε θεωρώ οικογένειά μου».

Ο Γιώργος Πρίντεζης πήρε εν συνεχεία τον λόγο: «Δεν ξέρω αν έχει τύχει και σε εσάς, όταν σας ζητούν να διαλέξετε μία στιγμή, μια ιστορία, από ανθρώπους που έχετε ζήσει τόσα πολλά μαζί, να μην μπορείτε να διαλέξετε. Είναι σαν να αδικείς όλες τις υπόλοιπες στιγμές μαζί. Είδα πριν λίγο τον Σπανούλη έξω και του είπα: Πως καταντήσαμε έτσι με τα κουστούμια;» Γυρνώντας στον νυν αρχηγό των «ερυθρόλευκων», Κώστας Παπανικολάου, του είπε: «Μην γελάς εσύ... καλομελέτα κι έρχεται!». Και συνέχισε: «Μια χρονιά βρεθήκαμε στο καράβι. Εγώ πήγαινα Σύρο κι αυτός Πάτμο. Ήταν το 2011, όταν υπήρχε ανασφάλεια στην ομάδα. Εγώ είχα έρθει από τη Μάλαγα και έβαζα ένα τρίποντο στα 19. Μου είπε, λοιπόν ο Βασίλης ότι η ομάδα φέτος θα “δαγκώνει”. Τον κοίταγα και σκέφτηκα μέσα μου... τι μου λέει. Στο τέλος της χρονιά σηκώσαμε δύο κούπες, τη Euroleague και το πρωτάθλημα. Αυτός ήταν».

Και μετά τον Γιώργο Πρίντεζη, είχε έρθει η σειρά του μεγάλου πρωταγωνιστή της Βραδιάς, του Βασίλη Σπανούλη: «Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους από καρδιάς, που είστε δίπλα μου σε ένα τόσο σημαντικό βράδυ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους προέδρους για αυτά τα 11 χρόνια. Πιστέψατε στο χαρακτήρα μου και στο ταλέντο μου και μου δώσατε την ευκαιρία να κάνω το όνειρο που είχα από μικρός πραγματικότητα, να ηγηθώ μιας μεγάλης ομάδας. Οι σχέσεις των ανθρώπων χτίζονται με σεβασμό. Ξέρω ότι δεν ήταν εύκολο να έρθω από τον αιώνιο αντίπαλο στον Ολυμπιακό. Ήταν όνειρό μου να παίξω στον Ολυμπιακό από τότε που ήμουν στο Μαρούσι. Όταν πήρα την απόφαση ήξερα ότι θα πετύχω με κάθε δυνατό και αδύνατο τρόπο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο Πρίντεζη, τον Κώστα Παπανικολάου και τα άλλα παιδιά για όλα όσα ζήσαμε. Ξέρω ότι τους έσπαγα τα νεύρα, ξέρω ότι έβρισκαν δικαιολογία για να φύγουν όταν ήμασταν στα αεροδρόμια ή στα ξενοδοχεία, για να μην μιλήσουμε πάλι για μπάσκετ. Υπήρχαν πολλά βράδια, το ξέρουν οι πρόεδροι, που τους έπαιρνα τηλέφωνο να μιλήσουμε για μπάσκετ. Είμαι πολύ περήφανος που πέτυχα για τον Ολυμπιακό μας. Ό,τι έκανα τόσα χρόνια, το έκανα για να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για την υπομονή και την επιμονή».

Ο Σπανούλης μίλησε και για τους πολύ δικούς του ανθρώπους: «Θέλω να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου που μου χάρισε 6 όμορφα παιδιά. Ήταν αυτή που με περίμενε στο σπίτι και άκουγε τα πάντα. Ήταν μια δυνατή γυναίκα που με στήριζε γιατί ήξερε πόσο πολύ θέλω να πετύχω. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη μητέρα που με γέννησε. Μαμά σε ευχαριστώ για όλα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αδερφό μου, που ήταν και αδερφός και πατέρας. Ήταν ο πιο αυστηρός κριτής μου. Όσα χρόνια έπαιζα μπάσκετ δεν άκουσα μια καλή κουβέντα, μόνο όταν σταμάτησα. Όταν ήμουν 15 έχασα τον πατέρα μου από καρκίνο και είχα υποσχεθεί πως όλη η καριέρα μου θα είναι αφιερωμένη σε αυτόν. Ελπίζω να τον έκανα υπερήφανο».

Η σύζυγός του, Ολυμπία Χοψονίδου, και τα έξι παιδιά τους πέρασαν στο παρκέ και όλοι μαζί είδαν τη φανέλα του εμβληματικού αρχηγού στην πρόσφατη Ιστορία του Ολυμπιακού, με το Νο 7, ν’ ανεβαίνει στον ουρανό του ΣΕΦ, πρώτη φανέλα που αποσύρει ο μπασκετικός Ολυμπιακός από την ίδρυσή του.

Και στον επίλογο, ο Σπανούλης, είπε: «Σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά όλους. Για μένα αυτή η βραδιά θα μείνει ανεξίτηλη στο μυαλό μου. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Είναι η πιο σπουδαία μέρα της καριέρας μου. Η αγάπη μου για εσάς θα μείνει ανεξίτηλη και για πάντα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Gallery