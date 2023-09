Κοινωνία

“Ρουβίκωνας” – Attica Group: “Καταδρομική” επίθεση στα γραφεία της εταιρείας (εικόνες)

Σε ανάρτηση τους, τα μέλη της οργάνωσης αναφέρον ότι η επίθεση έγινε «για την δολοφονία του Αντώνη», στο λιμάνι του Πειραιά.

Ζημιές στα γραφεία της Attica Group πραγματοποίησαν μέλη του «Ρουβίκωνα» το βράδυ της Κυριακής 17 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, όπως γνωστοποίησαν μέσω Facebook μέλη του «Ρουβίκωνα» η επίθεση έγινε «για την δολοφονία του Αντώνη», ενώ παράλληλα ανέλαβαν την ευθύνη της επίθεσης.

Σημειώνεται πως οι δράστες έσπασαν τζαμαρίες προκαλώντας φθορές στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Attica Group και της Blue Star Ferries στην οδό Λυσικράτους στην Καλλιθέα.

