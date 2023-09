Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Αμφιλοχία

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Άρτας.

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 8:20 σήμερα το πρωί, σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Άρτας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε στον Αμβρακικό κόλπο, εννέα χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά του Μενιδίου Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 18 χιλιόμετρα, ανατολικά, βορειοανατολικά της Βόνιτσας.

