Πατουλίδου: οι διαρρήκτες έφυγαν αφήνοντας πίσω λεφτά και κοσμήματα (βίντεο)

Τι είπε για τα περίεργα στοιχεία σχετικά με την διάρρηξη στο σπίτι της, τις επιλογές των δραστών και την φύλαξη του χρυσού μεταλλίου των Ολυμπιακών Αγώνων.

Για την διάρρηξη στο σπίτι της, κατά την απουσία όλων των μελών της οικογένειας της, μίλησε η Βούλα Πατουλίδου στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Η Ολυμπιονίκης της Βαρκελώνης και νυν αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, συνομιλώντας με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, εξέφρασε την απορία της για το γεγονός ότι οι δράστες επέλεξαν να μην πάρουν μετρητά τα οποία βρίσκονταν σε εμφανές σημείο, καθώς και πολύτιμα κοσμήματα και ότι πήραν μαζί τους συγκεκριμένα ρολόγια και κοσμήματα, μεταξύ των οποίων, όπως επεσήμανε, αντικείμενα μεγάλης συναισθηματικής αξίας, όπως δώρα από την μητέρα της,

Τους διαρρήκτες αντιλήφθηκε γείτονας της οικογένειας, που κάλεσε την αστυνομία και τράβηξε βίντεο με τους δράστες να φεύγουν από το σπίτι.

Όπως είπε η Βούλα Πατουλίδου, οι αστυνομικοί έφθασαν γρήγορα στο σπίτι, όμως οι δράστες έσπευσαν να εξαφανιστούν, ενώ αργότερα οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι πολλοί κακοποιοί έχουν καταφέρει να ακούν τον ασύρματο της Αστυνομίας και να ξέρουν και πότε επεμβαίνουν τα στελέχη της Αστυνομίας.

Ερωτηθείσα σχετικά, η Βούλα Πατουλίδου είπε ότι το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 βρίσκεται σε ασφαλές σημείο και είναι καλά προστατευμένο, ενώ κάνοντας χιούμορ μέσα στην όλη περιπέτεια της είπε ότι «πέταξα όλα τα σεντόνια, γιατί κάποια στιγμή μου ήρθε ανατριχίλα και είδα ότι λείπει μια μαξιλαροθήκη, αν κάποιος την βρει να ξέρει ότι είναι δικιά μου».

