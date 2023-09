Αθλητικά

Επί κοντώ - Ντουπλάντις: Παγκόσμιο ρεκόρ από τον “βασιλιά των αιθέρων” (βίντεο)

Ο23χρονος Σουηδός σταρ, πέτυχε ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ στο ίδιο στάδιο που είχε ανακηρυχτεί πρωταθλητής κόσμου το 2022.

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις φύλαγε το καλύτερο για τον τελευταία αγώνα της σεζόν.

Ο23χρονος Σουηδός σταρ με την πρώτη προσπάθεια πέρασε πάνω από τα 6.23μ. σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ στη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του τελικού των Diamond League στο Γιουτζίν του Όρεγκον.

Ο ολυμπιονίκης στην ίδια πίστα στις 24 Ιουλίου 2022 είχε γίνει πρωταθλητής κόσμου με παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.21μ. στον ανοιχτό στίβο, ενώ στις 25 Φεβρουαρίου 2023 στον Κλερμόν-Φεράντ με 6.22μ. είχε σημειώσει παγκόσμιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο.

