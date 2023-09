Κοινωνία

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν σήμερα

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ το κλείσιμο σταθμών του Μετρό, λόγω συγκεντρώσεων για την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.

Κλειστοί θα είναι σήμερα από τις 15:30 και μετά οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» λόγω εντολής της ΕΛΑΣ.

Για σήμερα είναι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις για την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φύσσα από την Χρυσή Αυγή το 2013, και η ΕΛΑΣ έδωσε εντολή να κλείσουν οι σταθμοί του Μετρό μέχρι νεότερη ενημέρωση.

Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς δίχως να πραγματοποιούν στάση.

