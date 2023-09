Υγεία - Περιβάλλον

Αλλαντίαση - Μπορντό: Έρευνα για ανθρωποκτονία για τον θάνατο της Ελληνίδας

Στο νοσοκομείο παραμένουν 11 άτομα, οι οποίοι είχαν καταναλώσει σαρδέλες. Τι λέει ο εστιάτορας.

Η εισαγγελία του Μπορντό ξεκίνησε επίσημα προκαταρκτική έρευνα, μετά τον θάνατο της 32χρονης Ελληνίδας και την δηλητηρίαση τουλάχιστον 25 ακόμη ατόμων από αλλαντίαση. Όλοι τους είχαν καταναλώσει σαρδέλες σε ένα εστιατόριο στο κέντρο της πόλης, το Tchin Tchin Wine Bar.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων που ανακοινώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής επιβεβαίωσαν την παρουσία αλλαντίασης τύπου Β στο πιάτο. Αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του θύματος.

Η εισαγγελία του Μπορντό διεξάγει έρευνα κατά των ιδιοκτητών του καταστήματος εστίασης για φερόμενη ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ακούσιες σωματικές βλάβες και πώληση τοξικών τροφίμων. Οι υποθέσεις αλλαντίασης ήρθαν στο φως της δημοσιότητας την περασμένη Δευτέρα. Όσοι αρρώστησαν έφαγαν στις εγκαταστάσεις μεταξύ 4 και 10 Σεπτεμβρίου.

Τα αποτελέσματα από το Ινστιτούτο Παστέρ επιβεβαίωσαν την παρουσία αλλαντίασης τύπου Β που σημαίνει ότι η μόλυνση θα μπορούσε να προέλθει είτε από «καρύκευμα που συνδέεται με την προετοιμασία του πιάτου» είτε από εξωτερικό χειρισμό, όπως «βρώμικα χέρια».

Έντεκα άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι οκτώ στη Γαλλία, αναφέρει η Irish Mirror.

Οι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν ενδεχομένως ποινή φυλάκισης από τρία έως πέντε έτη και πρόστιμα από 45.000 έως 60.000 ευρώ σε περίπτωση καταδίκης.

Ο δικηγόρος του εστιάτορά μιλώντας σε τοπικά μέσα ανέφερε πως ο πελάτης του δεν έχει καταλάβει τι πήγε λάθος καθώς είπε πως ακολούθησε τις οδηγίες των κατασκευαστών των σκευών που χρησιμοποίησε για την συντήρηση των σαρδελών.

