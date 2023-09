Αθλητικά

Μηχανοκίνητος αθλητισμός: Νεκρός ο Φίλιπο Μομέτο - Ήταν μόλις 24 ετών

Η είδηση του θανάτου του νεαρού πιλότου βύθισε στο πένθος τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ο 24χρονος Φίλιπο Μομέτο, οδηγός στο ιταλικό πρωτάθλημα μοτοσικλέτας ταχύτητας, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι στο Τρέντο, όπου και διέμενε μετά τη μετακόμισή του από το Οντέρζο, στην επαρχία του Τρεβίζο.

Το θλιβερό νέο έκαναν γνωστό οι Corriere del Veneto και Gazzettino. Ο νεαρός πιλότος φοίτησε στο πανεπιστήμιο του Τρέντο, όπου αποφοίτησε από το τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών. Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν, ο Μομέτο ανέβηκε για πρώτη φορά στην πίστα στο National Trophy 1000 και στη συνέχεια αγωνίστηκε στο τρόπαιο Aprilia RS660, όπου έλαμψε ξανά, με ένα βάθρο στο τελευταίο ετάπ του Μουτζέλο.

