Παύλος Φύσσας: συγκέντρωση για τα 10 χρόνια από τη δολοφονία του (εικόνες)

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Κερατσίνι στο μνημείο που έχει στηθεί εκεί που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (18/9) στο Κερατσίνι, στη μεγάλη αντιφασιστική κινητοποίηση, δέκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν συλλογικότητες, σωματεία, μαθητές και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης που έγινε στο μνημείο του αδικοχαμένου αντιφασίστα μουσικού, στο σημείο που δέχτηκε τα δολοφονικά χτυπήματα με μαχαίρι, απεύθυναν χαιρετισμούς ο σύλλογος πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας», ο πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας, Σωτήρης Πουλικόγιαννης και ο Δήμαρχος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Χρήστος Βρεττάκος.

Παρόντες, βέβαια, ήταν και οι γονείς του, Παναγιώτης και Μάγδα. Η μητέρα του ασπάστηκε τη μορφή του γιού της στο μαρμάρινο μνημείο, ενώ ο πατέρας του απαθανατίστηκε αγκαλιά με τον Γιάννη Μάγγο, που επίσης έχασε με τραγικό τρόπο το γιο του, Βασίλη, το 2020.

Ακολούθησε πορεία στη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς.

Προσαγωγές και συλλήψεις

Σε 11 προσαγωγές και μια σύλληψη για απείθεια προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, στο περιθώριο της πορείας για τα 10 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, το απόγευμα της Δευτέρας (18/9).

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες οι προσαχθέντες έχουν μεταφερθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

