Forbes: Οι πιο ακριβοπληρωμένοι U25 αθλητές για το 2023 και η πρωτιά του Αντετοκούνμπο

Τη λίστα με τους 5 πιο ακριβοπληρωμένους U25 αθλητές του κόσμου ανακοίνωσε το Forbes.

O Κιλιάν Μπαπέ, του οποίου οι ετήσιες απολαβές υπερδιπλασιάστηκαν σε περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια τον περασμένο χρόνο, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής ηλικίας U25 στον κόσμο για το 2023, σύμφωνα με το Forbes.

Τους τελευταίους 12 μήνες, ο Μπαπέ βοήθησε τη Γαλλία να κάνει μια δεύτερη συνεχόμενη εμφάνιση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τερμάτισε δεύτερος στην ψηφοφορία για το βραβείο του καλύτερου παίκτη της FIFA. Έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Παρί Σεν Ζερμέν και οδήγησε την ομάδα του σε ένα δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα στη Γαλλία.

Τα 120 εκατομμύρια δολάρια του 2023, τον έφεραν στο Νο 3 της λίστας με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον κόσμο, από το Νο 35 που ήταν πριν από ένα χρόνο.

Πέντε από τους 50 αθλητές με τις μεγαλύτερες απολαβές είναι 25 ετών ή νεότεροι, συγκεντρώνοντας συνολικά 354 εκατομμύρια δολάρια τους τελευταίους 12 μήνες, συμπεριλαμβανομένων 304 εκατομμυρίων δολαρίων από τους μισθούς και τα μπόνους τους. Τα άλλα 50 εκατομμύρια δολάρια προέρχονται από συμφωνίες.

Οι πέντε αυτοί αθλητές ηλικίας U25 είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο ηλικίας των 50 πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών, που φτάνει τα 33 χρόνια φέτος, και μόνο άλλα 11 μέλη της λίστας είναι κάτω των 30, με επικεφαλής τον 28χρονο Έλληνα σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο με 87,6 εκατομμύρια δολλάρια, που τον έφεραν στην 11η θέση του top-50.

Η πρώτη πεντάδα με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές U25 στον κόσμο για το 2023:

1. Κιλιάν Μπαπέ Ligue 1 Γαλλία 120 εκατομμύρια δολάρια

2. Καϊλέρ Μάρεϊ NFL ΗΠΑ 70,5

3. Μαξ Φερστάπεν F1 Ολλανδία 64

4. Έρλινγκ Χάαλαντ Premier League Νορβηγία 52

5. Λούκα Ντόντσιτς ΝΒΑ Σλοβενία 47,2

