Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε ξανά μπαμπάς - Η πρώτη φωτογραφία του μωρού

Η σύντροφός του Μαράια έφερε στον κόσμο το τρίτο τους παιδί. Το φύλο του μωρού, το όνομα και η πρώτη φωτογραφία.

Πατέρας για τρίτη φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Η σύντροφό του Μαράια έφερε στον κόσμο το τρίτο τους παιδί, την Εύα Μπρουκ, την πρώτη τους κόρη, μετά από τους δυο γιούς τους.

«Καλώς ήλθες σπίτι, Εύα Μπρουκ Αντετοκούνμπο. Το μικρό κορίτσι του μπαμπά και η μικρή αδελφή των αδελφών της» ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμα του το twitter ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπου οι δυο γιοι του εμφανίζονται δίπλα στη νεογέννητη αδερφή τους

Welcome Home Eva Brooke Antetokounmpo ?? Daddy’s Little Girl and Brother’s Baby Sister ???????????? pic.twitter.com/s64nPZcP7d

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 16, 2023

