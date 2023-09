Πολιτισμός

Κάτω Αχαϊα - Γάμος: Παιδί με σύνδρομο Down χορεύει ζεϊμπέκικο και αποθεώνεται (βίντεο)

Ο μικρός Ανδρέας χόρεψε με την ψυχή του και έκλεψε την παράσταση από την νύφη και το γαμπρό...

Ένα συγκινητικό βίντεο βγήκε στη δημοσιότητα και δείχνει ένα 13χρονο παιδί με σύνδρομο Down να χορεύει ζεϊμπέκικο σε δεξίωση γάμου που τελέστηκε στην Κάτω Αχαϊα και ο κόσμος να τον αποθεώνει.

Ο μικρός χόρεψε με την ψυχή του υπό τους ήχους του «Έρωτα Αρχάγγελου» και τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, ξεσηκώνοντας τους καλεσμένους που τον καταχειροκρότησαν και άνοιξαν αμέτρητες σαμπάνιες, πίνοντας στην υγειά του.

Ο Ανδρέας αποδεικνύει σε όλους μας ότι και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες όχι μόνο έχουν δικαίωμα σε αυτή την ζωή χωρίς διαχωρισμούς αλλά χορεύουν και με την ψυχή τους!

