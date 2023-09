Πολιτική

Λαμία: Ο Δήμαρχος καταγγέλλει δολοφονική επίθεση σε βάρος του (εικόνες)

Τι υποστηρίζει ο Δήμαρχος Λαμιέων για την καταγγελλόμενη επίθεση σε βάρος του και τι αναφέρει για απειλές που έχει αναφέρει στην Δικαιοσύνη ότι δέχεται τους τελευταίους μήνες.

-

«Θύμα δολοφονικής επίθεσης έπεσε λίγο πριν τη 1:00 τα ξημερώματα ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Θύμιος Καραΐσκος την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του, μετά το τέλος τηλεοπτικής εκπομπής», όπως αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Λαμιέων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Λαμιεών, που συνοδεύεραι από φωτογραφίες, «Άγνωστοι είχαν στήσει ενέδρα σε διασταύρωση του περιφερειακού δρόμου λίγο πριν το σπίτι του Δημάρχου και του επιτέθηκαν σπάζοντας πρώτα το τζάμι του συνοδηγού και μετά το παρμπρίζ του αυτοκινήτου. Ο Δήμαρχος Λαμίας σε κατάσταση σοκ, μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο της Λαμίας. Τόσο στο νοσοκομείο όσο και στο σημείο που έγινε η επίθεση βρέθηκαν δεκάδες δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και πολίτες της Λαμίας που καταδίκασαν το γεγονός.

Λίγο πριν, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Βήμα για Όλους», στον τηλεοπτικό σταθμό STAR Κεντρικής Ελλάδας, ο Δήμαρχος κ. Θύμιος Καραΐσκος είχε καταγγείλει ότι εδώ και ένα χρόνο δέχεται απειλές για τη ζωή του και τη ζωή της οικογένειάς του, μετά από την άρνησή του να ενδώσει σε πιέσεις του κ. Πανουργιά Παπαϊωάννου, προκειμένου να αναλάβει το έργο του ΧΥΤΑ Λαμίας.

Ο κ. Καραΐσκος είπε χαρακτηριστικά:

“Η αιτία της σύγκρουσης με τον κ. Παπαϊωάννου είναι επειδή μου τηλεφώνησε στα μέσα Ιουνίου 2022, ζητώντας να μην γίνει διαγωνιστική διαδικασία για το θέμα της ανάθεσης του έργου του κυττάρου, να μην εφαρμοστεί η νομιμότητα, αλλά να πάμε με περιορισμένη πρόσκληση και διαπραγμάτευση, πράγμα το οποίο αρνήθηκα. Όταν με επισκέφθηκε στο γραφείο μου, στην άρνησή μου αυτή απάντησε: εγώ θα κατέβω για δήμαρχος. Από τότε που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, η οικογένειά μου και εγώ βιώνουμε ένα δράμα, με απειλές, με ύβρεις, οι οποίες έχουν κατατεθεί με μηνυτήρια αναφορά, σε ανύποπτο χρόνο στον Εισαγγελέα. Δεν είναι ωραίο πράγμα ο δήμαρχος να βλέπει μπράβους να περιφέρονται γύρω από το σπίτι του».

Έχω δεχθεί τηλεφωνήματα με απειλές για τη ζωή μου, αλλά έχω δεχθεί και απειλές από τον ίδιο τον κ. Παπαϊωάννου μέσω τρίτων ότι θα με σκοτώσει…μου μετέφερε μέσω τρίτων απειλές για την ίδια μου τη ζωή και την οικογένειά μου».«Όλα αυτά τα έχω καταγγείλει στον Eισαγγελέα με μηνυτήρια αναφορά, σε ανύποπτο χρόνο. Τρείς φορές έχω επισκεφθεί τον Eισαγγελέα και έχω αναφέρει συγκεκριμένα περιστατικά. Η Eισαγγελία έχει προχωρήσει ήδη σε προκαταρκτική έρευνα”»

