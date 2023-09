Κοινωνία

Κηφισός: “Μποτιλιάρισμα” με ουρά 13 χιλιομέτρων!

Δείτε ποιοι δρόμοι στο λεκανοπέδιο βρίσκονται στο «κόκκινο».

Εξαιρετικά βεβαρημένη είναι και σήμερα η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται:

στην άνοδο της Κηφισού, που υπάρχει ουρά μήκους 13 χλμ από το ύψος της παραλιακής προς και ως τη Νέα Χαλκηδόνα

στη λεωφόρο Σχιστού με 35λεπτες καθυστερήσεις προς Σκαραμαγκά

και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς το Ψυχικό

στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα

στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου, του Φαληρικού Δέλτα και του Νέου Φαλήρου λόγω και ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του γηπέδου Καραϊσκάκη.

