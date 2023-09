Κοινωνία

Τροχαίο στην Λιβύη: Οι τελευταίες στιγμές των δύο αδελφών μέσα στο C-130 (εικόνες)

Ήταν παιδιά του Έλληνα προέδρου της κοινότητας της Βεγγάζης και συμμετείχαν εθελοντικά στην αποστολή ως διερμηνείς.

Συγκλονίζουν οι τελευταίες ωτογραφίες από τα δύο αδέλφεια που συμμετείχαν εθελοντικά ως διερμηνείς στην ελληνική αποστολή στην Λιβύη, λίγες ώρες πριν το πολύνεκρό θανατηφόρο τροχαίο στην Λιβύη που σόκαρε το Πανελλήνιο.

Τα δυο αδέλφια Άντζελα και Φίλιππε Μανταλιός, ήταν παιδιά του Έλληνα προέδρου της κοινότητας της Βεγγάζης, και ο πόνος της οικογένειάς τους είναι αβάσταχτος. Μάλιστα, το χτύπημα της μοίρας είναι ακόμα πιο σκληρό, καθώς πριν από μερικές ημέρες η Άντζελα έδωσε χαρά σε όλους με τον γάμο της...

Φίλοι τους στα αποχαιρετιστήρια μηνύματα τους στα social media και τα δυο αδέλφια από μικρά σε ηλικία ήταν παιδιά της προσφοράς.

Τις φωτογραφίες μέσα από το αεροσκάφος έχει αναρτήσει Λίβυος φίλους τους στην σελίδα του στο Facebook, ενώ σε μια από αυτές ο Gaballah Mohameed κάθεται ανάμεσα στα δυο αδέλφια την στιγμή που η Άντζελα Μοίρα Μανταλιός μιλά στο κινητό της τηλέφωνο.

