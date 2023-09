Life

“I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ” - Μπέττυ Μπαγγίρα: Νέο τρέιλερ λίγο πριν την πρεμιέρα (βίντεο)

Δείτε το νέο trailer με την παρέα που θα μας κάνει να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο τα Σαββατοκύριακά μας.

«Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα λέμε μαζί με την Μπέττυ Μαγγίρα από αυτό το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ΑΝΤ1.

Πηγαία επικοινωνιακή, αυθόρμητη, λαμπερή και δημιουργική, η Μπέττυ θα γεμίσει τα Σαββατοκύριακά μας με τη θετική της ενέργεια, την αισιόδοξη διάθεση και το ξεχωριστό της χιούμορ.

Η Μπέττυ Μαγγίρα μαζί με τον Δημήτρη Μακαλιά, τον Τάσο Μπιμπισίδη και την Τζο Κουτσοκώστα, από το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, με τη φρέσκια ματιά και τις μοναδικές ατάκες τους, θα μας κάνουν να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο τα Σαββατοκύριακά μας, σε ένα πρωινό ζωντανό τηλεοπτικό μαγκαζίνο που θα τα έχει όλα!

Lifestyle θέματα, από την ελληνική και ξένη showbiz, αποκλειστικές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με ξεχωριστούς καλεσμένους από τον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο, θέματα επικαιρότητας και σχολιασμός με αστεία video για όσα συμβαίνουν στον κόσμο.

Ο Νικόλας Καρβέλας, θα μαγειρεύει στην κουζίνα του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» νόστιμες, θρεπτικές, κλασικές και πρωτότυπες συνταγές για όλα τα γούστα.

Ο Σάββας Μπίτζας θα μας ενημερώνει για όλα τα τηλεοπτικά δρώμενα, με πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικά νέα.

Η αγαπημένη μας αστρολόγος, Λίτσα Πατέρα, κάθε Κυριακή, θα μας μυεί στον κόσμο των άστρων και θα μας δίνει προβλέψεις για κάθε ζώδιο, για να υποδεχόμαστε τη νέα εβδομάδα ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι για ό,τι μπορεί να μάς επιφυλάσσει το μέλλον.

«Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» με την Μπέττυ Μαγγίρα, το νέο πρωινό ζωντανό τηλεοπτικό μαγκαζίνο του ΑΝΤ1, έρχεται αυτό το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00.

#Ilovesoukou

Instagram

@ilovesoukou

Facebook

@ilovesoukou

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κώστας Υφαντής

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Δέσποινα Γρηγοροπούλου

Β. ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ: Ειρήνη Διαμαντακίδου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ: Αλέξανδρος Κωνσταντάκης

