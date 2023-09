Κοινωνία

Δολοφονία στον Πειραιά: Στην φυλακή ο 68χρονος - Κάνει λόγο για “λάθος” (βίντεο)

Προφυλακιστέος κρίθηκε ηλικιωένος που εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 39χρονο υπάλληλο πάρκινγκ και πατέρα τριών παιδιών στον Πειραιά.

Στη φυλακή, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, οδηγείται ο 68χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε εν ψυχρώ τον 39χρονο υπάλληλο πάρκινγκ και πατέρα τριών παιδιών στον Πειραιά.

Ο συλληφθείς πέρασε το κατώφλι της Ανακρίτριας το πρωί της Τρίτης αφού πρώτα είχε πάρει δύο αναβολές για να απολογηθεί.

Ο ηλικιωμένος, εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του στη διάρκεια της απολογίας.

"Έχω μετανιώσει. Ζητάω ειλικρινά συγνώμη, ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου. Και για αυτό επιθυμώ την τιμωρία μου", φέρεται να δήλωσε ενώπιον της Ανακρίτριας η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε την εξέτασή του από ψυχίατρο.

Η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης διατάχθηκε αυτεπαγγελτως από την Ανακρίτρια, καθώς ούτε ο κατηγορούμενος ούτε η συνήγορός του, κ. Έλλη Αβραμίδου, προέβαλαν ισχυρισμούς για μειωμένο καταλογισμό του.

"Με σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα ο εντολέας μου κρίθηκε προφυλακιστέος. Αποδέχθηκε την πράξη του και με παρακάλεσε να σας διαβιβάσω την ειλικρινή του συγγνώμη. Επιπλέον, δήλωσε κατά τη διαδικασία ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του", δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της απολογίας η κ. Αβραμίδου.

