“Daniel”: Νέα επιχορήγηση προς πληγέντες Δήμους, Περιφέρειες και Εταιρίες Ύδρευσης

Αναλυτικά τα ποσά ανά δήμο, περιφέρεια και εταιρία ύδρευσης. Εξαγγελία της κυβέρνησης ότι οι επιχορηγήσεις θα συνεχίζονται με διαδοχικές αποφάσεις.

Μετά την καταβολή χρηματικής βοήθειας με ποσό ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, την εκ νέου έκτακτη χρηματοδότηση 18,75 εκατ. ευρώ προς τους ΟΤΑ για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές ανακοίνωσε τώρα το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεόδωρου Λιβάνιου, του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, Αρμόδιου για την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές και την Κρατική Αρωγή, του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Εσωτερικών, κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη, και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρη Σκάλκου, και σε συνέχεια σχετικής προεργασίας από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής και την αρμόδια Υπό-Επιτροπή της, δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 η τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», με τίτλο «Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού», συνολικού προϋπολογισμού 78,16 εκατ. ευρώ (ΑΔΑ: Ψ5ΩΩ46ΜΤΛ6-72Φ).

Η πρόσκληση τροποποιήθηκε ώστε να συμπεριληφθεί πρόσθετη χρηματοδότηση Δήμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και Περιφερειών, ύψους 18,75 εκατ. ευρώ, προκειμένου οι ΟΤΑ να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών, με έμφαση στις επιπτώσεις της κακοκαιρίας Daniel. Ειδικότερα, η νέα τροποποιητική απόφαση περιλαμβάνει χρηματοδότηση προς:

Τον Δήμο Βόλου με 3.000.000 ευρώ

Τον Δήμο Επιδαύρου με 150.000 ευρώ

Τον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου με 500.000 ευρώ

Τον Δήμο Κιλελέρ με 1.000.000 ευρώ

Τον Δήμο Νοτίου Πηλίου με 500.000 ευρώ

Τον Δήμο Πλατανιά με 400.000 ευρώ

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας με 5.400.000 ευρώ

Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 2.000.000 ευρώ.

Τη ΔΕΥΑ Κιλελέρ με 500.000 ευρώ

Τη ΔΕΥΑ Λαρισαίων με 300.000 ευρώ

Τη ΔΕΥΑ Μείζονος Βόλου με 4.000.000 ευρώ και

Τη ΔΕΥΑ Φαρσάλων με 1.000.000 ευρώ.

Η χρηματοδοτική στήριξη προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές συνεχίζεται μέσα από νέες σχετικές αποφάσεις.

