Οικονομία

Κακοκαιρία “Daniel”: Έκτακτη επιχορήγηση σε πληγέντες Δήμους, Περιφέρειες και Εταιρίες Ύδρευσης

Ποια τα αναλυτικά ποσά ανά φορέα και πού θα πρέπει να δαπανηθούν σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου, του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Τριαντόπουλου, αρμόδιου για την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές και την Κρατική Αρωγή, του Γενικού Γραμματέα στο υπουργείο Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρη Σκάλκου και σε συνέχεια σχετικής προεργασίας από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, καθώς και της πρόσκλησης που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023, δημοσιεύθηκε, εκ νέου, τροποποίηση της πρόσκλησης του υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ του υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», με τίτλο «Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού», συνολικού προϋπολογισμού 9.780.000 ευρώ. Η πρόσκληση αφορά τη χρηματοδότηση Δήμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και Περιφερειών για έργα πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές και συγκεκριμένα: Τον Δήμο Αίγινας με 80.000 ευρώ

Τον Δήμο Ερμιονίδας με 100.000 ευρώ

Τον Δήμο Καρδίτσας με 700.000 ευρώ

Τον Δήμο Λαρισαίων με 500.000 ευρώ

Τον Δήμο Μουζακίου με 570.000 ευρώ

Τον Δήμο Παλαμά με 150.000 ευρώ

Τον Δήμο Σκοπέλου με 100.000 ευρώ

Τον Δήμο Σουφλίου με 300.000 ευρώ

Τον Δήμο Τρικκαίων με 30.000 ευρώ

Τον Δήμο Φαρκαδόνας με 150.000 ευρώ

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας με 1.600.000 ευρώ

Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 100.000 ευρω

Την ΔΕΥΑ Αγιάς με 300.000 ευρώ

Την ΔΕΥΑ Καρδίτσας με 500.000 ευρώ

Την ΔΕΥΑ Κιλελέρ με 500.000 ευρώ

Την ΔΕΥΑ Μετεώρων με 500.000 ευρώ

Την ΔΕΥΑ Μουζακίου με 500.000 ευρώ

Την ΔΕΥΑ Παλαμά με 700.000 ευρώ

Την ΔΕΥΑ Πύλης με 300.000 ευρώ

Την ΔΕΥΑ Σκιάθου 100.000 ευρώ

Την ΔΕΥΑ Σοφάδων 500.000 ευρώ

Την ΔΕΥΑ Τεμπών 500.000 ευρώ

Την ΔΕΥΑ Τρικάλων 500.000 ευρώ

Την ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας 500.000 ευρώ Η χρηματοδοτική στήριξη προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές συνεχίζεται μέσα από νέες σχετικές αποφάσεις.