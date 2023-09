Ζιζέλ: Το διαζύγιό μου με δυσκόλεψε πολύ

Life

Το τοπ μόντελ μιλά στο περιοδικό People, για πρώτη φορά μετά από το διαζύγιό της με το διάσημο μπασκετμπολίστα Τομ Μπρέιντι.

Σε μία εκ βαθέων συνέντευξη προχώρησε το supermodel Ζιζέλ (Μπούντχεν) στο περιοδικό People σχεδόν ένα χρόνο μετά από το διαζύγιό της με τον Τομ Μπρέιντι.

«Ήταν πολύ δύσκολο για την οικογένειά μου. Οι δυσκολίες ήταν πολλές, σε κάθε τομέα της ζωής μου» δήλωσε η σταρ μιλώντας για τις δυσκολίες που συνάντησε. «Παραδείγματος χάριν από απαισιοδοξία νιώθω ότι όποτε βρέχει, ρίχνει καρεκλοπόδαρα. Με όλες τις διαφορετικές ανατροπές που παίρνει η ζωή, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι το εφικτό με βάση τα δεδομένα του περιβάλλοντός μας».

Η Ζιζέλ αποκάλυψε ότι βασίστηκε στο διαλογισμό, στην καθημερινή άσκηση και την διατροφή για να κρατήσει τις ισορροπίες της. «Νομίζω ότι αν δεν είχα όλα αυτά τα διαφορετικά “εργαλεία”, θα ήταν πολύ δύσκολο» σημειώνει. «Και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, γιατί καθένας μας έχει περάσει τα δικά του "σκαμπανεβάσματα" στη ζωή του».

Επίσης επέλεξε να βάλει τον εαυτό της σε πρώτη προτεραιότητα. «Κανείς δεν πρόκειται να σου το κάνει αυτό, αντί για σένα. Ο μόνος άνθρωπος είσαι εσύ. Γιατί στο τέλος είσαι εσύ ο πρώτος άνθρωπος που θα επηρεαστεί από αυτό. Και στη συνέχεια, τα παιδιά σου, ο σύζυγός σου, η οικογένειά σου. Πρέπει εσύ να βάλεις τη μάσκα οξυγόνου στον εαυτό σου» πρόσθεσε το supermodel και προέτρεψε τις γυναίκες –ιδιαίτερα τις μητέρες– να μην θεωρούν την αυτοφροντίδα ως πράξη εγωισμού.

«Όταν αισθάνεσαι καλά, είσαι καλύτερη μαμά, καλύτερη φίλη, πιο ήρεμη, πιο υπομονετική, πιο τρυφερή, πιο προσγειωμένη. Οπότε δεν μπορείς να αισθάνεσαι ενοχές που δίνεις προτεραιότητα στον εαυτό σου… Γιατί αν είσαι άρρωστη και πονάς, πονάνε και οι άλλοι μαζί σου» συμπλήρωσε.

